Księżna Kate jest jesieniarą! Nowy film pokazał jej nieznane oblicze

2025-11-16 14:25

Księżna Kate znów pokazała się w otoczeniu przyrody i wychwala jej dobroczynny wpływ. Żona księcia Williama wystąpiła w nowym wideo pokazanym na oficjalnym profilu książęcej pary na Instagramie. Kate tym razem zaprezentowała nam się jako wzorowa jesieniara! Pali ognisko, przyrządza jesienne potrawy i zachęca do refleksji inspirowanych tą porą roku.

Księżna Kate pokazała kolejny film o przyrodzie. Mówi o tym, czego natura może nas nauczyć

Jesteś prawdziwą jesieniarą lub prawdziwym jesieniarzem? W takim razie musisz zobaczyć nowy film księżnej Kate! Kto by pomyślał, że przyszła królowa Wielkiej Brytanii jest taką fanką jesieni? Wygląda na to, że Kate stara się znaleźć coś dobrego w każdej porze roku. To już trzeci film inspirowany naturą, jaki opublikowano na oficjalnym profilu książęcej pary na Instagramie. Poprzednie były o wiośnie i lecie, teraz przyszła kolej na jesień. Kate chodzi po lesie, pali ognisko w parku w Windsorze, przyrządza potrawy na świeżym powietrzu wraz z szefem kuchni Gillem Mellerem i rozmawia wśród przyrody z grupą dzieci z Farley Junior Academy w Luton. Piękne światło i ciepłe kolory sprawiają, że chciałoby się też tam być.

"To naturalne cykle życia: podczas gdy kwiaty opadają, a kolory bledną, korzenie rosną głębiej i silniej"

"Wraz ze zmianą pór roku Matka Natura uczy nas, że piękno można odnaleźć i w zmianie, i w stałości i w odpuszczaniu" - mówi na filmie Kate. Wspomina, że poprzednie miesiące był czasem "doskonalenia". „My również uczymy się pozbywać tego, co już niepotrzebne. Dzięki większej świadomości naszego wewnętrznego i zewnętrznego świata możemy znaleźć jasność i cel w tym, co najważniejsze. Zachęca nas to do skupiania uwagi i słuchania” – powiedziała Kate. "To naturalne cykle życia: podczas gdy kwiaty opadają, a kolory bledną, korzenie rosną głębiej i silniej. Niech miłość będzie korzeniem, który nas podtrzymuje, który prowadzi nas z nadzieją, by przetrwać zmiany”.

"Dni są jeszcze długie, więc po prostu kochajcie i bądźcie kochani”

W poprzednim filmie, tym o lecie, Kate mówiła z kolei: „Lato to pora obfitości. Tak jak kwiaty rozkwitają, a owoce dojrzewają, my również przypominamy sobie o naszym potencjale rozwoju. Kiedy rozkoszujemy się słonecznymi godzinami, przyjaciele i rodziny spotykają się; bawią się, łączą, są tu i teraz. Czerpią radość, którą można odnaleźć nawet w najbardziej ulotnych chwilach i wspólnych doświadczeniach. Nasze życie rozkwita, gdy pielęgnujemy więzi miłości i przyjaźni. Otwórzcie więc serca; śpiewajcie, tańczcie, bawcie się. Dni są jeszcze długie, więc po prostu kochajcie i bądźcie kochani”.

