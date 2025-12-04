Trump nałożył sankcje na piękność w bikini! Oto, co zrobiła

Sankcje na internetową gwiazdkę z Wenezueli. Piękna Jimena jest oskarżana przez USA o związki z mafią

Celebrytka z Wenezueli znalazła się na celowniku Donalda Trumpa! Prezydent USA kontynuuje ofensywę przeciwko temu krajowi, oskarżając jego władze o kierowanie kartelem narkotykowym i zalewanie Ameryki środkami odurzającymi. Ostrzeliwuje łodzie, zdaniem prezydenta należące do przemytników, każe prezydentowi Nicolasowi Maduro ustępować ze stanowiska, według medialnych relacji nawet grozi Wenezueli wojną. Waszyngton nakłada też sankcje na osoby oskarżane przez siebie o związki z kartelami. Wśród nich znalazła się znana w Wenezueli modelka bikini, DJ-ka i aktorka. Amerykański Departament Skarbu 3 grudnia nałożył sankcje na Jimenę Romínę Arayę Navarro znaną w mediach społecznościowych jako „Rosita”.

Według USA "Rosita" bierze udział w praniu pieniędzy mafii i pomogła kochankowi bossowi uciec z więzienia

Czym zawiniła? Zarzuca jej się materialne wspieranie brutalnego kartelu Tren de Aragua poprzez pranie brudnych pieniędzy za pośrednictwem branży rozrywkowej. Piękna Araya to podobno dziewczyna gangstera, a jej występy w klubie w Bogocie służyły napływowi gotówki na konto mafii. Według amerykańskich mediów jest związana z Héctorem Rusthenfordem Guerrero Floresem, znanym jako „Niño Guerrero”, uznawanym za jednego z bossów wspomnianego kartelu. Według amerykańskich urzędników ponętna przestępczyni miała nawet pomóc mu uciec z więzienia w 2012 roku. Co oznaczają sankcje? "Rosita" może zapomnieć o karierze w USA czy robieniu tam interesów, nawet legalnych, a jeśli ma jakieś aktywa w Stanach, zostały zamrożone. Tren de Aragua została formalnie uznana w USA za organizację terrorystyczną.

Sonda USA zaatakują terytorium Wenezueli? TAK NIE

QUIZ. Półkula północna czy południowa? Test tylko dla najlepszych! Pytanie 1 z 10 Na której półkuli znajduje się Kostaryka? Północnej Południowej Następne pytanie