Trump grozi Wenezueli atakiem. Stawia jeden warunek

Donald Trump zagroził prezydentowi Wenezueli, że jeśli sam nie ustąpi ze stanowiska, może zostać użyta siła

„Do wszystkich linii lotniczych, pilotów, handlarzy narkotyków i handlarzy ludźmi: prosimy o rozważenie całkowitego zamknięcia przestrzeni powietrznej nad Wenezuelą i wokół niej”. Taki wpis zamieścił wczoraj Donald Trump na swoim portalu społecznościowym Truth Social. Kilka dni temu padły groźby podczas rozmowy z reporterami w Białym Domu: „Zaczniemy ich powstrzymywać również na lądzie. Droga lądowa jest łatwiejsza. Ale to się wkrótce zacznie. Ostrzegamy ich. Przestańcie wysyłać truciznę do naszego kraju”. Trump wielokrotnie atakował militarnie łodzie w rejonie Wenezueli, twierdząc, że atakuje przemytników narkotyków, które trafiają do Stanów Zjednoczonych i zagrażają bezpieczeństwu obywateli. Brak jednak przedstawionych dowodów na to, że nie były to jakieś inne łodzie. Trump wcześniej w wywiadzie dla CBS News dementował doniesienia o tym, by planował atak militarny na samą Wenezuelę, choć jednocześnie stwierdzał, że dni Nicolasa Maduro są policzone. Teraz "Wall Street Journal" publikuje doniesienia wskazujące na to, że prezydent USA rozważa jednak wojnę z Wenezuelą.

"Wenezuela potępia i odrzuca zagrożenie kolonialne, którego celem jest naruszenie suwerenności"

Według tych doniesień Donald Trump przeprowadził rozmowę telefoniczną z Nicolasem Maduro, podczas której wezwał go do ustąpienia ze stanowiska, jednocześnie obiecując amnestię dla niego i jego najbliższych współpracowników. W przypadku pozostania na stanowisku, Trump zagroził Maduro "użyciem siły" przez Stany Zjednoczone. Co na to prezydent Wenezueli? Z jego publicznych wypowiedzi wynika, że nie za zamiaru ustępować. „Wenezuela potępia i odrzuca zagrożenie kolonialne, którego celem jest naruszenie suwerenności jej przestrzeni powietrznej, co stanowi kolejną przejaw skrajnie nielegalną i nieuzasadnioną agresję wobec narodu wenezuelskiego” – oświadczyło Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Nicolas Maduro zaprzecza oskarżeniom Trumpa, który oskarża go o kierowanie narkotykowym kartelem. Właśnie tym prezydent USA uzasadnia swoje groźby.

President Donald Trump told Nicolas Maduro that if he didn’t leave willingly, the U.S. would consider other options including the use of force, WSJ reported. pic.twitter.com/KZ3UAJAR4e— Open Source Intel (@Osint613) November 29, 2025

