Trump mówi, czy zacznie wojnę w Wenezueli. "Traktują nas źle"

Donald Trump zaprzecza medialnym doniesieniom. Powiedział dla CBS, że nie będzie wojny z Wenezuelą
Administracja Donalda Trumpa podjęła decyzję o ataku militarnym na Wenezuelę, naloty na obiekty wojskowe mogą nastąpić w każdej chwili - takie wiadomości podawał jeszcze w piątek, 31 października "Miami Herald". Trump ma być według tych doniesień przekonany, że obiekty te są tak naprawdę wykorzystywane dla przemytu narkotyków, a przestępczą działalnością kieruje sam prezydent Nicolas Maduro. Na razie ataku na te cele nie było, ale niedawno Trump nakazał swoim wojskom zniszczenie co najmniej dziewięciu statków u wybrzeży Wenezueli, zabijając ponad trzydzieści osób związanych z przemytem. Jednocześnie na Karaibach znajduje się teraz 10 tys. żołnierzy USA, myśliwce F-35, zmierza tam USS Gerald Ford, największy lotniskowiec świata. "Czy idziemy na wojnę z Wenezuelą?" - spytała Trumpa dziennikarka CBS News w wywiadzie.
ZOBACZ TEŻ: Trump grozi wojną! "Oni zabijają chrześcijan"
Trump stwierdził, że dni Maduro jako prezydenta są policzone, ale "nie sądzi", by doszło do ataku USA na Wenezuelę
"Wątpię. Nie sądzę" - powiedział prezydent USA, zaprzeczając medialnym doniesieniom o rozkazach ataku. "Ale traktują nas bardzo źle, nie tylko w kwestii narkotyków – zrzucili do naszego kraju setki tysięcy ludzi, których nie chcieliśmy, ludzi z więzień – opróżnili swoje więzienia do naszego kraju. Oni również – jeśli się dobrze przyjrzeć, opróżnili swoje szpitale psychiatryczne i zakłady dla obłąkanych – do Stanów Zjednoczonych Ameryki, ponieważ Joe Biden był najgorszym prezydentem w historii naszego kraju" - dodał Trump. Norah O'Donnell spytała wtedy, czy "dni Maduro jako prezydenta są policzone", na co amerykański przywódca odpowiedział: "Powiedziałabym, że tak. Myślę, że tak". Dopytywany o ewentualne lądowe ataki na Wenezuelę, Trump nie był już tak jednoznaczny: "Nie mówię tego. To znaczy… Nie mówię, że to prawda czy nieprawda, ale ja… Nie byłbym skłonny powiedzieć, że bym to zrobił. Ale - ponieważ nie rozmawiam z reporterem o tym, czy zamierzam zaatakować, czy nie".