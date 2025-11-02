Trump grozi wojną! "Oni zabijają chrześcijan"

Donald Trump zagroził Nigerii wojną. Chodzi o prześladowanie chrześcijan

"Stany Zjednoczone nie mogą biernie przyglądać się takim okrucieństwom, jakie mają miejsce w Nigerii i wielu innych krajach. Jesteśmy gotowi, chętni i zdolni do ratowania naszej wspaniałej chrześcijańskiej społeczności na całym świecie!" - te słowa Donalda Trumpa przytoczono na oficjalnym profilu Białego Domu w mediach społecznościowych. Prezydent USA poszedł znacznie dalej w swoich kolejnych słowach i zagroził Nigerii wojną. Stany Zjednoczone mogą „z całą pewnością wkroczyć do tego zhańbionego kraju, z pełną siłą, aby całkowicie unicestwić islamskich terrorystów, którzy dopuszczają się tych straszliwych okrucieństw” - stwierdził Donald Trump. Temat Nigerii nie pojawił się w USA z dnia na dzień. Parę tygodni temu senator Partii Republikańskiej Ted Cruz, stwierdził, że w kraju tym dochodzi do masowych mordów chrześcijan. Co na to władze Nigerii? Prezydent Bola Ahmed Tinubu cytowany przez AP przekonuje, że amerykańskie oskarżenia są bezpodstawne, a w jego kraju panuje wolność wyznania.

Czy Trump po prostu zainteresował się losem chrześcijan w Nigerii, a może jego słowa mają jakieś drugie dno? Afryka od dawna jest miejscem walki o wpływy zarówno USA, jak i Rosji czy Chin. Nigeria niedawno oficjalnie dołączyła do konkurencyjnej wobec USA organizacji państw BRICS, choć na razie tylko jako kraj partnerski. Do BRICS należą m.in. Chiny i Rosja. Być może Trump chce po prostu przejąć kontrolę nad tym państwem pod pretekstem obrony chrześcijan.

Jaka jest sytuacja chrześcijan w Nigerii? Naprawdę są prześladowani

Bez względu na ewentualne ukryte motywacje, słowa Donalda Trumpa o sytuacji chrześcijan w Nigerii jak najbardziej mają oparcie w rzeczywistości. Według International Society for Civil Liberties and the Rule of Law w tym kraju aż 7087 chrześcijan zostało zabitych tylko w 2025 roku. W 2024 r. według raportu Open Doors, Nigeria była krajem z największą liczbą chrześcijan zabitych (3100) i uprowadzonych (2830) wśród monitorowanych państw. Raport Amerykańskiej Komisji ds. Wolności Religijnej (USCIRF) stwierdza, że warunki wolności religijnej w Nigerii pozostają „słabe” – władze federalne i stanowe często tolerują ataki albo reagują z opóźnieniem. Raporty mówią o około 100 kościołach atakowanych co miesiąc oraz licznych szkołach chrześcijańskich i budynkach wspólnotowych uszkadzanych lub zniszczonych. Głównymi sprawcami ataków jest terrrystyczna organizacja ekstremistyczna Boko Haram i jej odłamy, do tego dochodzi rywalizacja o wodę i ziemię między pasterza muzułmańskimi a chrześcijańskimi rolnikami.

"The United States cannot stand by while such atrocities are happening in Nigeria, and numerous other Countries. We stand ready, willing, and able to save our Great Christian population around the World!" - PRESIDENT DONALD J. TRUMP pic.twitter.com/jvWcJmUPJ7— The White House (@WhiteHouse) October 31, 2025

