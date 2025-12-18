- Prokurator Dariusz K. z Koła został zatrzymany po spowodowaniu wypadku pod wpływem alkoholu, co skutkowało uchyleniem immunitetu.
- Mężczyzna usłyszał zarzuty prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości i nakłaniania policjantów do funkcjonariuszy policji do przekroczenia uprawnień i utrudniania postępowania karnego.
- Prokurator mógł pić na komendzie policji jeszcze przed wypadkiem.
Koło. Nietrzeźwy prokurator miał pić w komendzie policji. Później spowodował wypadek
Sąd Najwyższy uchylił immunitet prokuratorowi Dariuszowi K. z Prokuratury Rejonowej w Kole. Mężczyzna został zatrzymany 11 grudnia, gdy mając we krwi ponad 2 promile alkoholu, spowodował wypadek drogowy w Grzegorzewie w powiecie kolskim - zdarzenie, w którym poszkodowana została 4-osobowa rodzina, zostało ostatecznie zakwalifikowane jako kolizja.
Mężczyzna usłyszał w sumie kilka zarzutów:
- prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości;
- nakłaniania funkcjonariuszy policji do przekroczenia uprawnień i utrudniania postępowania karnego.
Drugi zarzut dotyczy zachowania prokuratora, który ponadto odmówił badania alkomatem, wobec interweniujących na miejscu funkcjonariuszy.
- W pewnym momencie Dariusz K. podszedł do okna radiowozu, w którym siedział jeden z policjantów, i zapytał, czy "dmuchnie za niego" - powiedział tvn24.pl Przemysław Nowak z Prokuratury Krajowej.
Mężczyzna zaproponował to samo drugiemu mundurowemu, po czym obaj funkcjonariusze powiadomili o wszystkim dyżurnego.
Jak ustalił program "Państwo w Państwie" emitowany na antenie Polsatu, Dariusz K. kilka godzin poprzedzających wypadek spędził zresztą w komendzie w Kole, gdzie miał do tego spożywać alkohol.
- Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu zlecił natychmiastową kontrolę. Funkcjonariusze naszego wydziału zabezpieczyli nagrania z kamer monitoringu obiektowego jednostki policyjnej i wdrażamy procedurę wyjaśniającą, ponieważ chcemy ustalić, czy do spożycia alkoholu dochodziło również na terenie Komendy Powiatowej Policji w Kole - powiedział Radiu Poznań Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji.
Dariusza K. zawieszono już w czynnościach służbowych prokuratora, a mężczyzna otrzymał ponadto nakaz powstrzymania się od prowadzenia pojazdów mechanicznych i zakaz opuszczania kraju.