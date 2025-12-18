Prokurator Dariusz K. z Koła został zatrzymany po spowodowaniu wypadku pod wpływem alkoholu, co skutkowało uchyleniem immunitetu.

Mężczyzna usłyszał zarzuty prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości i nakłaniania policjantów do funkcjonariuszy policji do przekroczenia uprawnień i utrudniania postępowania karnego.

Prokurator mógł pić na komendzie policji jeszcze przed wypadkiem.

Sprawdź, jakie konsekwencje czekają prokuratora i jak ta sprawa wpłynie na wizerunek wymiaru sprawiedliwości.

Koło. Nietrzeźwy prokurator miał pić w komendzie policji. Później spowodował wypadek

Sąd Najwyższy uchylił immunitet prokuratorowi Dariuszowi K. z Prokuratury Rejonowej w Kole. Mężczyzna został zatrzymany 11 grudnia, gdy mając we krwi ponad 2 promile alkoholu, spowodował wypadek drogowy w Grzegorzewie w powiecie kolskim - zdarzenie, w którym poszkodowana została 4-osobowa rodzina, zostało ostatecznie zakwalifikowane jako kolizja.

Mężczyzna usłyszał w sumie kilka zarzutów:

prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości;

nakłaniania funkcjonariuszy policji do przekroczenia uprawnień i utrudniania postępowania karnego.

Drugi zarzut dotyczy zachowania prokuratora, który ponadto odmówił badania alkomatem, wobec interweniujących na miejscu funkcjonariuszy.

- W pewnym momencie Dariusz K. podszedł do okna radiowozu, w którym siedział jeden z policjantów, i zapytał, czy "dmuchnie za niego" - powiedział tvn24.pl Przemysław Nowak z Prokuratury Krajowej.

Mężczyzna zaproponował to samo drugiemu mundurowemu, po czym obaj funkcjonariusze powiadomili o wszystkim dyżurnego.

Jak ustalił program "Państwo w Państwie" emitowany na antenie Polsatu, Dariusz K. kilka godzin poprzedzających wypadek spędził zresztą w komendzie w Kole, gdzie miał do tego spożywać alkohol.

- Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu zlecił natychmiastową kontrolę. Funkcjonariusze naszego wydziału zabezpieczyli nagrania z kamer monitoringu obiektowego jednostki policyjnej i wdrażamy procedurę wyjaśniającą, ponieważ chcemy ustalić, czy do spożycia alkoholu dochodziło również na terenie Komendy Powiatowej Policji w Kole - powiedział Radiu Poznań Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji.

Dariusza K. zawieszono już w czynnościach służbowych prokuratora, a mężczyzna otrzymał ponadto nakaz powstrzymania się od prowadzenia pojazdów mechanicznych i zakaz opuszczania kraju.