Pijany prokurator z Koła spowodował wypadek. Dariusz K. miał wcześniej pić w komendzie policji!

Michał Michalak
Michał Michalak
2025-12-18 13:23

Prokurator z Koła Dariusz K., który spowodował wypadek 11 grudnia, będąc nietrzeźwym, miał spożywać napoje wyskokowe w komendzie policji. Z uwagi na powyższe sprawą zajęła się Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, która zabezpieczyła już monitoring z terenu komendy w Kole. Tymczasem prokurator usłyszał zarzuty, które dotyczą również nakłaniania policjantów do przekroczenia uprawnień.

Koło. Nietrzeźwy prokurator z zarzutami. Miał pić w komendzie policji

Autor: KPP w Pile/ Materiały prasowe Prokurator z Koła Dariusz K., który spowodował wypadek 11 grudnia, będąc nietrzeźwym, miał spożywać napoje wyskokowe w komendzie policji, zdj. ilustracyjne
  • Prokurator Dariusz K. z Koła został zatrzymany po spowodowaniu wypadku pod wpływem alkoholu, co skutkowało uchyleniem immunitetu.
  • Mężczyzna usłyszał zarzuty prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości i nakłaniania policjantów do funkcjonariuszy policji do przekroczenia uprawnień i utrudniania postępowania karnego. 
  • Prokurator mógł pić na komendzie policji jeszcze przed wypadkiem.
  • Sprawdź, jakie konsekwencje czekają prokuratora i jak ta sprawa wpłynie na wizerunek wymiaru sprawiedliwości.

Koło. Nietrzeźwy prokurator miał pić w komendzie policji. Później spowodował wypadek

Sąd Najwyższy uchylił immunitet prokuratorowi Dariuszowi K. z Prokuratury Rejonowej w Kole. Mężczyzna został zatrzymany 11 grudnia, gdy mając we krwi ponad 2 promile alkoholu, spowodował wypadek drogowy w Grzegorzewie w powiecie kolskim - zdarzenie, w którym poszkodowana została 4-osobowa rodzina, zostało ostatecznie zakwalifikowane jako kolizja.

Mężczyzna usłyszał w sumie kilka zarzutów:

  • prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości;
  • nakłaniania funkcjonariuszy policji do przekroczenia uprawnień i utrudniania postępowania karnego.

Drugi zarzut dotyczy zachowania prokuratora, który ponadto odmówił badania alkomatem, wobec interweniujących na miejscu funkcjonariuszy.

W pewnym momencie Dariusz K. podszedł do okna radiowozu, w którym siedział jeden z policjantów, i zapytał, czy "dmuchnie za niego" - powiedział tvn24.pl Przemysław Nowak z Prokuratury Krajowej.

Mężczyzna zaproponował to samo drugiemu mundurowemu, po czym obaj funkcjonariusze powiadomili o wszystkim dyżurnego.

Jak ustalił program "Państwo w Państwie" emitowany na antenie Polsatu, Dariusz K. kilka godzin poprzedzających wypadek spędził zresztą w komendzie w Kole, gdzie miał do tego spożywać alkohol. 

Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu zlecił natychmiastową kontrolę. Funkcjonariusze naszego wydziału zabezpieczyli nagrania z kamer monitoringu obiektowego jednostki policyjnej i wdrażamy procedurę wyjaśniającą, ponieważ chcemy ustalić, czy do spożycia alkoholu dochodziło również na terenie Komendy Powiatowej Policji w Kole - powiedział Radiu Poznań Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji.

Dariusza K. zawieszono już w czynnościach służbowych prokuratora, a mężczyzna otrzymał ponadto nakaz powstrzymania się od prowadzenia pojazdów mechanicznych i zakaz opuszczania kraju.

