2025-12-17 11:31

Policjanci z Wągrowca zatrzymali 34-latka, który podejrzany jest o kradzież świeczników, lichtarzy i krzyży z wnętrza fary św. Jakuba Apostoła. Wyposażenie bocznych ołtarzy trafiło na złom, a mężczyzna przyznał się do zarzutów!

Ukradł dewocjonalia z kościoła i zaniósł je na złom! 34-latek w rękach policji

Autor: KPP Wągrowiec/ Materiały prasowe
  • W Wągrowcu doszło do kradzieży dewocjonaliów z kościoła św. Jakuba Apostoła.
  • Policja szybko zatrzymała 34-letniego sprawcę dzięki monitoringowi.
  • Mężczyzna przyznał się do winy, grozi mu do 5 lat więzienia.
  • Co skłoniło złodzieja do oddania skradzionych przedmiotów na złom?

W piątek, 12 grudnia wągrowiecka policja otrzymała zgłoszenie o kradzieży dewocjonaliów z kościoła parafii p.w. Świętego Jakuba Apostoła w Wągrowcu. Łupem złodzieja padły świeczniki, lichtarze i krzyże, które stanowiły wyposażenie bocznych ołtarzy w świątyni.

Fara, dostępna na co dzień dla wiernych i turystów, jest monitorowana. Nagrania z kamer pomogły policjantom szybko ustalić podejrzanego. Już po kilku godzinach od zgłoszenia funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego zatrzymali 34-letniego mężczyznę z Wągrowca.

Podczas czynności procesowych zatrzymany przyznał się do kradzieży i zadeklarował dobrowolne poddanie się karze. Policja przekazała, że zgodnie z Kodeksem Karnym za taki czyn grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.

Wyposażenie kościoła zostało zniesione na złom, a sprawca nie zaprzeczał swojej winie – mówi st. asp. Dominik Zieliński z wągrowieckiej policji.

Sprawa trafi teraz do sądu, a materiał dowodowy, w tym nagrania z monitoringu, posłuży do ustalenia ostatecznej kary.

