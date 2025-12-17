Chciał dźgnąć policjantów w plecy! Dramatyczne kulisy zatrzymania 51-latka

51-letni mieszkaniec Kalisza zadzwonił na numer alarmowy, grożąc zabiciem policjanta, przebywając na terenie ogródków działkowych w Nowych Skalmierzycach.

Podczas zatrzymania mężczyzna miał przy sobie duży nóż myśliwski i oświadczył, że planował ugodzić policjantów w plecy.

Prokuratura wystąpiła o tymczasowy areszt, a sąd się do niego przychylił; materiał dowodowy zostanie uzupełniony o opinie biegłych psychiatrów.

Mężczyzna przyznał się do kierowania gróźb karalnych, za co grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.

Jak przekazał Polskiej Agencji Prasowej rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim Maciej Meler, do zdarzenia doszło 13 grudnia. Tego dnia 51-latek zadzwonił pod numer alarmowy i poinformował, że planuje zabić policjanta. W chwili zgłoszenia przebywał na terenie rodzinnych ogródków działkowych w Nowych Skalmierzycach koło Kalisza. Na miejsce natychmiast skierowano patrol złożony z dwóch policjantów.

Funkcjonariusze szybko namierzyli mężczyznę i dokonali zatrzymania. Okazało się, że 51-latek miał przy sobie duży nóż myśliwski.

– Mężczyzna oświadczył policjantom, że gdyby go nie zatrzymali, to minąłby ich i ugodził nożem w plecy. Powiedział, że jeżeli zostanie wypuszczony, to zabije któregoś z nich albo innego policjanta – powiedział prokurator.

Zatrzymany został przesłuchany w charakterze podejrzanego. Jak informuje PAP, 51-latek przyznał się do kierowania gróźb karalnych, jednak odmówił wyjaśnienia motywów swojego zachowania.

– Był pytany o powody takiego zachowania, ale nie chciał udzielić odpowiedzi – przekazał rzecznik prokuratury.

Prokurator zdecydował się wystąpić do sądu z wnioskiem o tymczasowy areszt, argumentując to realnym zagrożeniem dla życia i zdrowia innych osób. Mężczyzna konsekwentnie podtrzymywał bowiem chęć wyrządzenia krzywdy.

Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec 51-latka areszt. Jak zapowiedział rzecznik, materiał dowodowy zostanie uzupełniony o opinie biegłych z zakresu psychiatrii. Za kierowanie gróźb karalnych mężczyźnie grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.