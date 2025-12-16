Śmierć młodej rugbystki wstrząsnęła Polską. Polina Krakowska miała zaledwie 25 lat

Zmarła Polina Krakowska, utalentowana rugbystka i wieloletnia reprezentantka Polski, uczestniczka młodzieżowych mistrzostw Europy i Turnieju Nadziei Olimpijskich.

Klub Black Roses Poznań poinformował o jej śmierci, nie podając przyczyny.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek, 19 grudnia 2025 roku w Poznaniu: msza o 11:00, ceremonia o 11:45.

Śmierć zawodniczki wstrząsnęła środowiskiem rugby, pozostawiając żal wśród kibiców, przyjaciół i zawodników.

– Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że odeszła Polina Krakowska (Kharlamova) – napisali przedstawiciele klubu.

W komunikacie przekazano także szczegóły dotyczące ostatniego pożegnania zawodniczki. Pogrzeb Poliny odbędzie się w piątek, 19 grudnia 2025 roku, w Poznaniu przy ul. Nowina 1. Msza święta rozpocznie się o godz. 11:00, natomiast o 11:45 rozpocznie się ceremonia. Klub zaapelował o uszanowanie żałoby rodziny i bliskich zmarłej zawodniczki.

W komentarzach pod wpisem klubu kibice, przyjaciele i zawodnicy wyrażali głębokie poruszenie i żal:

„Serdeczne współczucie, Polinko odpoczywaj w pokoju, ale to za wcześnie😢”

„Ogromny smutek... Wyrazy współczucia dla rodziny.”

„Serdeczne wyrazy współczucia dla rodziny.”

Jej nagłe odejście wstrząsnęło całym środowiskiem rugby i pozostawia pustkę w sercach wszystkich, którzy ją znali i kibicowali jej sportowej karierze. Polina Krakowska na zawsze pozostanie w pamięci jako utalentowana i pełna pasji zawodniczka, która dźwigała polskie barwy na międzynarodowych arenach. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną śmierci zawodniczki.