W piątek, 12 grudnia media obiegła wiadomość o śmierci Magdy Umer. Legendarna artystka miała 76 lat. Przykrą wiadomość o śmierci piosenkarki potwierdzili jej synowie - Mateusz Pohoryles, Franciszek Przeradzki.

Piosenkarka kilka miesięcy temu podupadła na zdrowiu i odwołała koncerty. Jej fani nie zdawali sobie jednak sprawy z tego, jak poważny jest jej stan. Dopiero po śmierci jej syn, Franciszek, w długim, intymnym wpisie opisał ostatnie miesiące życia artystki. Jak wyznał, w lipcu tego roku wykryto guza, a kilka tygodni później padła druzgocąca diagnoza - nowotwór złośliwy. Jeszcze we wrześniu Magda Umer przeszła operację. Pojawiła się nadzieja. W październiku artystka na krótko wróciła do domu. Niestety, w listopadzie pojawiły się ciężkie powikłania, a następnie piosenkarka dostała krwotoku.

Magda Umer odeszła 12 grudnia w otoczeniu rodziny. Na razie nie jest znana dokładna data pogrzebu ikony polskiej poezji śpiewanej. Pojawiły się jednak pierwsze szczegóły dotyczące miejsca pochówku. Według informacji portalu Styl.fm ceremonia pogrzebowa odbędzie się na Cmentarzu Ewangelicko-Reformowanym w Warszawie przy ulicy Żytniej.

Pogrzeb Magdy Umer. Gdzie zostanie pochowana?

Wiadomość ta może zaskoczyć wiernych fanów Umer. Artystka była bowiem oddaną katoliczką. Pochodziła z rodziny o silnie komunistycznych powiązaniach. Gdy dorosła odcięła się od poglądów rodziny i w tajemnicy przed rodzicami przyjęła chrzest.

Wiara do samego końca była dla niej bardzo ważna. Równie silna była jednak miłość do męża Andrzeja Przeradzkiego, obok którego przeżyła niemal czterdzieści lat. Przeradzki był wielką miłością jej życia. Magda Umer nigdy do końca nie pozbierała się po jego śmierci. Jej ukochany odszedł 29 listopada 2019 roku po długiej chorobie.

Według medialnych doniesień życzeniem artystki było, by po śmierci spocząć u jego boku. Grób Andrzeja Przeradzkiego znajduje się właśnie na warszawskim Cmentarzu Ewangelicko-Reformowanym.

