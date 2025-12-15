Tego nikt się nie spodziewał! Przyjaciele Magdy Umer przerywają milczenie

Śmierć Magdy Umer wstrząsnęła światem kultury i jej najbliższymi. Przyjaciele artystki nie kryją bólu i niedowierzania. Wojciech Mann oraz Witold Kirstein w poruszających słowach wspomnieli artystkę.

W piątek rodzina Magdy Umer przekazała tragiczną informację o śmierci artystki. Miała 76 lat. Przez ostatnie miesiące zmagała się z problemami zdrowotnymi, które zmusiły ją do odwołania koncertów. Jej odejście pogrążyło w żałobie nie tylko najbliższych, lecz także całe środowisko artystyczne, dla którego była jedną z najważniejszych postaci polskiej kultury.

Dzisiaj po południu odeszła nasza ukochana Mama i Babcia. Uwielbiała tu zaglądać i pisać - napisali bliscy w pełnym emocji komunikacie, który błyskawicznie obiegł media.  

Szok, co przyjaciele Umer mówią po jej śmierci

Jednym z pierwszych, którzy publicznie zabrali głos, był Wojciech Mann. W rozmowie na antenie Radia Nowy Świat nie krył poruszenia. 

Wiedziałem, że chorowała, ale jestem wstrząśnięty. Tym bardziej że ten rok jest bardzo niedobry dla ludzi, których ceniłem, lubiłem i znałem. Magda była po prostu fantastyczną osobą. Dla niektórych mogła być trudna, ale ona zewnętrznie była niezwykle kontaktowa i wydawało się, że się ją zna, ale potem jak mijał czas i udawało się troszkę więcej zajrzeć do jej wnętrza, no to się dopiero okazywało, jak bardzo jej nie znaliśmy - przyznał dziennikarz.

Dziennikarz podkreślał, że Magda Umer była osobą niezwykłą, pełną sprzeczności i głębi. Dodał, że przyjaźń z artystką była dla niego ogromnym zaszczytem i czymś, co ukształtowało jego zawodową drogę.

Miałem, jako jeden z licznych, czy nielicznych, ten przywilej, że przyjaźniliśmy się i mówiliśmy sobie o różnych rzeczach, a nawet ona była siłą sprawczą, która mnie postawiła na scenie i przed mikrofonem i to zawsze będę pamiętał. Była superosobą. Nie wiem, trudno teraz cokolwiek mówić sensownego w takim momencie - powiedział Mann na zakończenie.

Poruszający wpis opublikował również dr Witold Kirstein, bliski przyjaciel Magdy Umer, a prywatnie były mąż tragicznie zmarłej Ewy Sałackiej.

Magda, kochana! Wierzyliśmy do końca! Teraz pustka, ból, smutek i brak słów! Te ostatnie trzy miesiące były jak zły sen, który kompletnie do Ciebie nie pasował - czytamy w sieci.

