Tragedia w domu legendy Hollywood! Nie żyje twórca "Kiedy Harry poznał Sally"

Julita Buczek
2025-12-15 7:21

Hollywood przeżywa jeden z najczarniejszych dni ostatnich lat. Rob Reiner, wybitny reżyser, aktor i jedna z ikon amerykańskiego kina nie żyje. Wraz z nim zmarła jego żona Michele. Małżeństwo zostało znalezione martwe w swoim domu w Los Angeles. Okoliczności tragedii bada policja.

Nie żyje Rob Reiner

i

Autor: Rob Reiner/ Instagram

Informacja o śmierci Roba Reinera wstrząsnęła światem filmu, polityki i fanami na całym świecie. Choć funkcjonariusze nie potwierdzili oficjalnie tożsamości ofiar, rzecznik rodziny wydał komunikat, w którym potwierdzono, że w niedzielę zmarli Rob i Michele Reinerowie. Bliscy proszą o uszanowanie prywatności w tym niezwykle trudnym czasie.

Tragedia w domu legendy Hollywood! Nie żyje twórca "Kiedy Harry poznał Sally"

Jak donoszą amerykańskie media, w tym CNN, w domu małżeństwa od niedzieli pracują funkcjonariusze wydziału zabójstw policji Los Angeles. Śledczy zabezpieczają miejsce zdarzenia i analizują okoliczności śmierci pary. Podczas konferencji prasowej zastępca szefa policji Alan Hamilton podkreślił, że na obecnym etapie postępowania nie ma osób podejrzanych, a sprawa znajduje się na wczesnym etapie dochodzenia.

Śmierć Roba Reinera wywołała falę poruszających reakcji. Była przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi określiła te doniesienia, jako "druzgocące". W emocjonalnym wpisie podkreśliła, że Reiner był człowiekiem niezwykle utalentowanym, pełnym humoru i pasji, a jego żona Michele przez lata była dla niego nie tylko życiową partnerką, ale również intelektualne i emocjonalne wsparcie.

Reiner na zawsze zapisał się w historii kina jako twórca takich produkcji jak "Kiedy Harry poznał Sally", "Narzeczona dla księcia" czy "Ludzie honoru". Zanim jednak stanął za kamerą, zdobył ogromną popularność jako aktor w kultowym serialu "All in the Family", który stał się przełomem w jego karierze. Poza filmem był także aktywnym komentatorem życia publicznego i zaangażowanym działaczem społecznym.

Głos zabrała również burmistrz Los Angeles Karen Bass, która nazwała śmierć reżysera "ogromną stratą dla miasta, kultury i całego kraju". Podkreśliła, że twórczość Reinera miała realny wpływ na świadomość społeczną i przez dekady kształtowała amerykańską popkulturę.

Według informacji podawanych przez magazyn "People", najbardziej prawdopodobny scenariusz zakłada, że za śmierć artystów odpowiada ich syn Nick. Od lat miał on zmagać się z poważnym uzależnieniem od narkotyków. Jego problemy zaczęły się jeszcze w okresie nastoletnim, kiedy trafił na pierwszy odwyk. Z czasem zerwał kontakty z bliskimi i odsunął się od rodziny. Jak podają źródła, przez pewien okres był również osobą bezdomną.

