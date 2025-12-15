W poniedziałek się zacznie w Rossmannie. Najbardziej znane perfumy arabskie za mniej niż 100 zł! Pachną niczym szarlotka z dodatkiem miłości

Arabskie perfumy podbijają serca Polek, stając się hitem 2025 roku i są coraz łatwiej dostępne.

W Rossmannie znajdziesz teraz kultowy zapach LATTAFA Khamrah, idealny na zimowe dni.

Ta orientalna kompozycja, pachnąca niczym szarlotka z przyprawami, zachwyca bogactwem nut i luksusowym flakonem.

Odkryj ten wyjątkowy zapach w promocyjnej cenie – czy to idealny prezent na święta?

Arabskie perfumy w promocji Rossmanna! Mniej niż 100 zł za legendarny zapach

Rok 2025 zdecydowanie był rokiem arabskich perfum. Polki pokochały te zapachy, a coraz więcej orientalnych marek zaczęło być dostępnych w naszym kraju Jeszcze kilka lat temu, aby zdobić arabskie perfumy trzeba było nieźle się naszukać. Dzisiaj, bogaty wybór tego rodzaju zapachów znajdziesz między innymi w Rossmannie. Arabskie perfumy to przede wszystkim przepych i bogactwo, które kojarzy się z orientalnymi bazarami. Mnogość nut zapachowych i ciężkie flakony przyciągają uwagę. W sezonie świątecznym arabskie perfumy mogą być świetnym pomysłem na prezent dla bliskiej osoby lub dla samego siebie.

W najnowszej promocji Rossmanna znajdziesz wyjątkowy zapach. To jeden z najbardziej kultowych i znanych przedstawicieli arabskich perfum. Mowa o wodzie perfumowanej LATTAFA Khamrah. To uniwersalna kompozycja, która może przypaść do gustu zarówno mężczyznom, jak i kobietom. LATTAFA Khamrah jest prawdziwym symbolem arabskiego przepychu i zapachów orientu. Zdaniem niektórych użytkowników kompozycja ta pachnie niczym szarlotka z dodatkiem zmysłowych przypraw. - Fantastyczny zapach na jesień / zimę. Trochę szarlotkowy, czuć też korzenne przyprawy. Baaardzo polecam!- czytamy na stronie Rossmann. Zapach miał swoją premierę w 2022 roku i od tego czasu nieustannie zachwyca unikalnymi nutami zapachowymi i połączeniami kojarzącymi się z luksusem i pięknem. LATTAFA Khamrah otwiera się magiczną mieszanką gałki muszkatołowej, bergamotki oraz cynamonu. W nutach serca zachwyci Cię czekolada, daktyle, mahoń oraz tuberoza. Bazę tego wyjątkowego zapachu stanowi wanilia, mirt, Akigalawood oraz bursztyn. Już po samym tym opisie można stwierdzić, że jest to zapach typowo zimowy, który rewelacyjnie sprawdzi się w okresie świątecznym. W promocji Rossmanna LATTAFA Khamrah kosztuje zaledwie 89,99 zł za flakon 100 ml.

Flakon LATTAFA Khamrah to kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Grube, zdobione szkło przywodzi na myśl karafki oraz słynne, polskie kryształy. Flakon jest niebanalny i zawsze będzie się pięknie prezentować na półce lub w łazience.