Gotuj, aż zrobi się glutek i nakładaj włosy. Domowy środek na porost włosów. Działa na kobiece przerzedzenia i męskie zakola. Sposób na wypadanie włosów

Zagotuj, aż zgęstnieje i raz w tygodniu nakładaj na włosy. Będą rosły jak szalone

Domowe maseczki i wcierki na włosy mogą rewelacyjnie uzupełniać profesjonalną kurację. Są one bogate w witaminy i minerały, które odżywiają skórę głowy i włosy po długości. Jednym z najlepszych składników do domowej pielęgnacji włosów jest siemię lniane. To nic innego jak nasiona lnu. W kosmetyce i dietetyce cenione są przede wszystkim z uwagi na wysoką zawartość błonnika, przeciwulteniaczy oraz kwasów tłuszczowych omega-3. Jak siemię lniane wpływa na kondycję włosów?

W pielęgnacji włosów siemię lniane cenione jest przede wszystkim z uwagi na kwas alfa-linolenowy (ALA), który pomaga łagodzić stany zapalne i neutralizuje działanie wolnych rodników. Dzięki temu włosy rosną szybciej i są zdrowsze. Dodatkowo regularnie używane siemię lniane sprawia, że włosy mniej wypadają i z czasem stają się bardziej lśniące i sprężyste.

Siemię lniane w pielęgnacji włosów możesz używać na dwa sposoby. Pierwszy z nich to klasyczna suplementacja, a drugi to wykorzystywanie jako maseczka. Aby przygotować maseczkę na włosy z siemienia lnianego wystarczy, że w niewielkim garnku zagotujesz 4 łyżki nasion z dodatkiem 3 łyżek wody. Całość należy gotować i mieszać, aż woda zamieni się w galaretkę. Po osiągnięciu pożądanej konsystencji zdejmij całość z ognia i przecedź przez sito. Tak przygotowanego "glutka" nałóż na mokre włosy, od nasady po same końce. Całość zostaw na około 30 minut, a po tym czasie zmyj pod bieżącą wodą. Siemię lniane na włosy jest bezpiecznie i możesz go używać według swoich potrzeb. Eksperci rekomendują, aby tego rodzaju maseczki na włosy stosować raz lub dwa razy w tygodniu.

Dlaczego włosy wypadają?

Każdy włos przechodzi przez trzy fazy: anagenu (wzrostu), katagenu (przejściową) i telogenu (spoczynku, po której włos wypada). Kiedy równowaga tych faz zostaje zaburzona, np. więcej włosów wchodzi w fazę telogenu niż powinno, obserwujemy wzmożone wypadanie. Szacuje się, że zdrowy człowiek traci dziennie od 50 do 100 włosów, co jest naturalnym elementem tego cyklu. Wypadanie włosów może mieć wiele przyczyn, a niektóre z nich są często bagatelizowane. Stres, zarówno fizyczny, jak i psychiczny, może prowadzić do tzw. łysienia telogenowego, gdzie znaczna część włosów przedwcześnie wchodzi w fazę spoczynku. Innym powodem jest niedobór składników odżywczych – dieta uboga w żelazo, cynk, witaminy z grupy B czy białko osłabia mieszki włosowe. Nieprawidłowa pielęgnacja, jak zbyt ciasne upinanie włosów, agresywne szczotkowanie czy nadużywanie gorących narzędzi do stylizacji, również przyczynia się do ich osłabienia i wypadania.