Dodaj kilka kropel do oliwy i wetrzyj w skórę głowy. Rozgrzewająca wcierka do włosów, która pobudzi je go wzrostu. Już po miesiącu na Twojej głowie pojawią się nowe włosy. Wcierka na wypadanie włosów

Rozgrzewająca wcierka na porost włosów! Rób ją raz w tygodniu, a włosy będą mniej wypadały

Wypadanie włosów to sprawa całkowicie normalna. Każdy człowiek gubi dziennie około 50 - 100 włosów. Zastępowane są one nowymi kosmykami i ubytek ten jest praktycznie niezauważalny. Problem pojawia się w przypadku, gdy włosy zaczynają nadmiernie wypadać. Powodów takiego stanu rzeczy jest bardzo dużo - od genetyki i źle dobranej pielęgnacji po przyjmowane leki oraz choroby. Jeżeli zmagasz się z nadmiernym wypadaniem włosów, a zdrowa dieta i pielęgnacja nie pomagają, to zdecydowanie warto wybrać się do lekarza. Tylko on będzie w stanie ocenić problem i dobrać odpowiednie leczenie.

Domowe wcierki mogą stanowić świetnie uzupełnienie profesjonalnej pielęgnacji. Możesz je przygotować szybko w domu i zrobić sobie domowe SPA. Pamiętaj tylko, że wszystko domowe kosmetyki nie zawierają w składzie konserwantów oraz innych substancji wydłużających ich świeżość dlatego należy je zużywać od razu po przygotowaniu.

Na wypadanie włosów pomóc mogą rozgrzewające wcierki. Działają one na zasadzie pobudza krążenia skóry głowy i stymulowania cebulek do wzrostu nowych włosów. Tak między innymi działa domowa wcierka na bazie chilli. Do niewielkiego pojemniczka wlej pół szklanki oliwy z oliwek (możesz użyć także ulubionego olejku do włosów) i dodaj 1 łyżeczkę rozdrobionych płatków chilli. Całość dokładnie wymieszaj i dokładnie wetrzyj w skórę głowy. Zrób dokładny masaż i wszystko zmyj odżywką do włosów. Zadziała ona jak emulgator oleju i dzięki temu łatwiej zmyjesz wcierkę ze skóry głowy.

Jak działa wcierka z chilli na włosy?

Chilli posiada w swoim składzie kapsaicynę. Jest ona odpowiedzialna na pikantny smak papryczek. Jest to substancja drażniąca, która w kontakcie ze skórą prowadzi do uwolnienia histaminy oraz rozszerzenia naczyń krwionośnych. Dzięki temu cebulki oraz włosy stają się lepiej ukrwione i mocniejsze. Pamiętaj jednak, że chilli jest drażniące. Nigdy nie dodawaj więcej niż 1 łyżeczkę i zanim nałożyć wcierkę na całą skórę głowy zrób test na niewielkim fragmencie. Wcierka z chilli może lekko podrażniać i dawać poczucie rozgrzania, gdy jednak skóra zaczyna mocno piec, to natychmiast zmyj kosmetyk ze skóry głowy.