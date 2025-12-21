SOS dla suchych i szorstkich dłoni. Te 3 kosmetyki działają od pierwszej aplikacji

Jeśli twoje dłonie wołają o ratunek, te trzy kosmetyki mogą okazać się prawdziwym wybawieniem – szczególnie teraz, gdy zależy ci na szybkim efekcie „WOW” przed świątecznymi spotkaniami.

To kosmetyki, które działają regenerująco i ochronnie - nie tylko intensywnie nawilżają, ale przede wszystkim wzmacniają barierę hydrolipidową, zwiększając odporność skóry na czynniki zewnętrzne i stymulują jej regenerację.

Kompres dla ekstremalnie suchych rąk – ukojenie i zmiękczenie w kilka minut

Delikatny zmiękczający KREM-KOMPRES do ekstremalnie suchych i wrażliwych dłoni Kuracja Barierowa, SheHand

Gdy skóra dłoni jest bardzo sucha, wrażliwa i skłonna do podrażnień, warto sięgnąć po formułę o działaniu kojącym, a zarazem ochronnym. Ten krem-kompres działa jak opatrunek – natychmiast przynosi ulgę, zmniejsza uczucie pieczenia i szorstkości, a jednocześnie intensywnie nawilża i zmiękcza skórę. To zasługa zawartego w nim oleju owsianego, koloidalnej mączki owsiana, ceramidów, lipidów, laktoferyny, skwalanu, lecytyny, betainy i witaminy E. Lekka formuła szybko się wchłania, pozostawiając dłonie gładkie i miękkie od razu po aplikacji. To idealny wybór także dla osób zmagających się z problemem AZS.

i Autor: SheHand/ Materiały prasowe

Krem-maska, który otula skórę dłoni komfortem

Nawilżająco-regenerujący krem-maska do dłoni Kuracja parafinowa, SHEHAND

Ten kosmetyk łączy w sobie zalety kremu i intensywnie regenerującej maski, dlatego świetnie sprawdza się w codziennej pielęgnacji, szczególnie zimą. Bogata w składniki aktywne formuła intensywnie nawilża, regeneruje i wspiera odbudowę bariery ochronnej skóry, przynosząc natychmiastowe uczucie ulgi i chroni przed nadmiernym wysuszeniem. Zawarta w niej parafina, ceramidy, mocznik, odżywcze oleje i masła roślinne oraz witaminy, doskonale radzą sobie z dotkliwą suchością, ściągnięciem i

podrażnieniem naskórka. Dzięki niej dłonie stają się mniej szorstkie, odzyskują miękkość i jedwabistą gładkość. Efekt zauważymy od razu po aplikacji.

i Autor: SheHand/ Materiały prasowe

Efekt gładkich dłoni jak po zabiegu

Aktywny kolagen do dłoni w masce anti-age, Kuracja z kolagenem, SHEHAND

To propozycja dla osób, które chcą nie tylko nawilżyć, ale też opóźnić procesy starzenia się skóry i poprawić wygląd dłoni. Maska z aktywnym kolagenem działa jak intensywny zabieg wygładzający – już po pierwszym użyciu skóra staje się bardziej miękka, elastyczna i wyraźnie gładsza. Dodatkowo bogata formuła maski poprawia „szczelność” naskórka zatrzymując wodę i podnosząc poziom nawilżenia, wspiera regenerację oraz zwiększa funkcje ochronne skóry – chroniąc ją przed czynnikami zewnętrznymi. W składzie maski kryją się: aktywny kolagen biotechnologiczny, mucyna ślimaka, kwasy OMEGA 3-6, witamina B3, witamina E, olej owsiany, lanolina, witamina B12, algi koralowe, masło shea.

To idealny kosmetyk do rąk, gdy chcesz szybko poprawić kondycję i wygląd skóry przed świętami.