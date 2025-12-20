Świąteczny Look. Make Up Trend!

Cera

Przygotuj skórę, rozpylając Hydrating Milky Mist, mgiełka która zapewnia lekkie, niewyczuwalne nawilżenie. Następnie sięgnij po Flawless & Poreless – idealną, aksamitną bazę wygładzającą cerę i minimalizującą pory.

Autor: materiały prasowe PIXI

Oczy w centrum uwagi

Obrysuj górną i dolną linię rzęs kredką Black Endless Silky Eye Pencil, a następnie delikatnie ją rozetrzyj, aby uzyskać miękki efekt. Na powiekę nałóż Mocha Eye Lift Max i połącz go z kreską, tworząc zmysłowe, przydymione spojrzenie. Całość dopełnij dwiema warstwami tuszu, aplikując go zygzakowatym ruchem, by rzęsy były wachlarzowo rozłożone.

Zmysłowe usta

Kontur ust podkreśl Purity Lip Blush, wypełniając je kolorem. Następnie nałóż dwie warstwy Lip Lift Max w odcieniu Sheer Rose, który pięknie wydobywa naturalny kolor ust i nadaje im blask.