Pepco pokazało kolekcję na Wielkanoc 2026. Klienci ruszyli po te konkretne produkty

Spis treści Dekoracje wielkanocne i oświetlenie w Pepco

Sieć handlowa postawiła na różnorodność, wprowadzając do sprzedaży tysiące świątecznych akcentów, od symbolicznych pisanek po okazałe figurki, które zdominowały sklepowe alejk.

Klienci mogą wybierać między szykownymi dodatkami a lżejszą, pastelową stylistyką, w której główną rolę odgrywają motywy zwierzęce i wiosenne wzory dopasowane do różnych budżetów.

Istotną część asortymentu stanowią elementy zastawy stołowej, takie jak patery i obrusy, umożliwiające kompleksowe przygotowanie jadalni na świąteczne śniadanie.

Ofertę uzupełniają akcesoria oświetleniowe oraz tekstylia domowe, które dzięki naturalnym materiałom i łagodnemu światłu wprowadzają do mieszkań przytulny nastrój.

Tegoroczna propozycja dyskontu to eklektyczne połączenie estetyk, które zadowoli zarówno fanów minimalizmu, jak i miłośników kolorowych wnętrz. Na regałach dominują zające wykonane z rozmaitych tworzyw: od klasycznego drewna, przez ceramikę, aż po miękki plusz. Wielu klientów docenia niski próg cenowy, gdyż najmniejsze bibeloty kosztują zaledwie kilka złotych. Daje to możliwość szybkiej metamorfozy mieszkania bez konieczności wydawania fortuny na drogie akcesoria, a większe dekoracje to wydatek rzędu kilkunastu złotych.

Sieć położyła duży nacisk na aranżację świątecznego stołu, oferując szeroki wybór naczyń i dodatków. W asortymencie wyróżniają się kremowe półmiski, dekoracyjne szkło oraz talerze zdobione subtelnymi grafikami nawiązującymi do Wielkanocy. Uzupełnieniem ceramiki są tekstylia stołowe, takie jak bieżniki czy podkładki w roślinne desenie. Kolorystyka opiera się na barwach wiosny, czyli mięcie, pudrowym różu oraz delikatnej żółci. Dzięki temu skomponowanie spójnego zestawu na rodzinne spotkanie przy cieście jest niezwykle proste.

Warto wspomnieć, że jak donosi portal Eska, sieć Pepco równolegle rozwija swoje kanały cyfrowe, wdrażając między innymi nową aplikację mobilną.

Jednym z hitów sprzedażowych są gotowe stroiki przeznaczone do zawieszenia na drzwiach wejściowych. Kompozycje te bazują na imitacji naturalnych roślin, wykorzystując sztuczne tulipany, gałązki oraz drobne jajeczka. Takie ozdoby pozwalają zbudować świąteczną atmosferę już od progu domu. Ich atrakcyjna cena sprawia, że klienci chętnie decydują się na ten element wystroju, traktując go jako niedrogą, ale efektowną wizytówkę mieszkania w okresie wiosennym.

Coraz większą popularność zyskują także świetlne akcenty, które budują nastrój po zmroku. W ofercie znalazły się między innymi podświetlane jajka z ażurowymi wycięciami oraz lampki w kształtach nawiązujących do symboliki świąt. Ciepła barwa światła sprawia, że wnętrza stają się znacznie bardziej przytulne. Tego typu dekoracje LED stanowią bezpieczną i wygodną alternatywę dla tradycyjnych świec, dodając aranżacjom elegancji bez skomplikowanego montażu.

Ostatnim filarem nowej kolekcji są miękkie dodatki do sypialni i salonu. Klienci mogą wybierać spośród poduszek z tematycznymi nadrukami oraz kompletów pościeli w kwiatowe wzory. Dla najmłodszych przygotowano serię pluszowych maskotek, w tym króliczki w ubrankach. Tekstylia te nie tylko pełnią funkcję dekoracyjną, ale również wprowadzają do pomieszczeń wiosenną świeżość i domowe ciepło.