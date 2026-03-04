Co ona wyprawia?! Selena Gomez całuje brudne stopy! Nagranie wywołało lawinę komentarzy

Selena Gomez - mąż

Selena Gomez i Benny Blanco tworzą obecnie jeden z najgorętszych duetów w branży rozrywkowej, a ich relację scementowała wspólna pasja do muzyki. Para ma już na koncie wspólny krążek „I Said I Love You First”, a we wrześniu 2025 roku oficjalnie zawarła związek małżeński. Gwiazda wielokrotnie podkreślała w rozmowach z mediami, że to właśnie u boku uznanego producenta odnalazła upragniony spokój. Wielbiciele artystki spekulują nawet, że utwór „How Does It Feel To Be Forgotten?” z ich płyty stanowi bezpośrednie uderzenie w jej byłego partnera, Justina Biebera.

Mąż piosenkarki realizuje się nie tylko w studiu nagraniowym, ale od pewnego czasu rozwija także karierę podcastera. Ostatni odcinek jego audycji „Friends Keep Secrets”, współtworzonej z Lil Dickym i Kristin Batalucco, odbił się szerokim echem na całym świecie. Zamieszanie wywołała Selena Gomez, która niespodziewanie pocałowała stopę ukochanego. To czułe zachowanie nastąpiło zaledwie tydzień po tym, jak w internecie wylała się fala hejtu na 37-latka z powodu jego rzekomo brudnych stóp, co dla samej artystki ewidentnie nie stanowi żadnej przeszkody.

Selena Gomez całuje stopy męża

Premierowy odcinek trafił do sieci we wtorek i błyskawicznie stał się sensacją w mediach społecznościowych. W okolicach 50. minuty nagrania widać, jak siedząca na podłodze artystka pochyla się, by pocałować palec u stopy wypoczywającego na kanapie męża. Producent zareagował porozumiewawczym uśmiechem, pytając współprowadzących: „Podobało wam się?”. Gdy nieco zmieszana wokalistka poprosiła, by nie nadawać temu zdarzeniu wielkiej rangi, usłyszała od partnera: „Nie robię. Podobało mi się. To było miłe uczucie. Tak bardzo cię kocham”.

Blanco zaznaczył, że okazywanie sobie czułości w domowym zaciszu jest dla nich naturalną codziennością, jednak publicznie stara się zachowywać odpowiedni dystans.

"W wywiadach z nią, ponieważ wiem, że ona lubi zachowywać profesjonalizm, staram się nie pokazywać zbyt wiele... Ona jest osobną marką. Chcę, żeby błyszczała i była niezależną kobietą. Bardzo się staram, używam każdej kostki w moim ciele, żeby nie patrzeć na nią z maślanymi oczami, nie całować jej i nie rzucać się na nią przez cały czas.

Piosenkarka podsumowała swoje małżeństwo jako relację w pełni zdrową, uznając ją za jedno z najwspanialszych doświadczeń w swoim dotychczasowym życiu.

