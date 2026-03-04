Prawie 40 lat razem i wciąż trzymają jeden kurs. Poznali się na planie filmu i… nie od razu zaiskrzyło. Kim jest mąż Doroty Wellman?

aszu Marta Kowalska
2026-03-04 10:39

Zaczęło się od pracy, rozmów i… czystej ciekawości. Dorota Wellman i Krzysztof Wellman spotkali się na planie filmu w latach 80., ale zanim padły wielkie deklaracje, była przyjaźń i uważne sprawdzanie, czy nadają na tych samych falach. Dziś są małżeństwem od 1988 roku, mają syna i receptę na przetrwanie: zaufanie, poczucie humoru oraz odwaga, by mówić o trudnych momentach bez lukru.

  • Dorota i Krzysztof Wellman poznali się na planie "Schodami w górę, schodami w dół", ale na początku była przyjaźń i rozmowy, nie wielki romans.
  • Po ślubie w 1988 roku długo walczyli o dziecko. Wellman mówiła o długim leczeniu, ale udało się. Ich syn - Kuba urodził się w 1993 roku.
  • Przepis Wellmanów na przetrwanie to zaufanie, partnerskie zasady i dystans.

Z planu filmowego prosto w życie. Ale… bez fajerwerków na starcie

Ich znajomość narodziła się w środowisku filmowym — na planie "Schodami w górę, schodami w dół". Krzysztof Wellman pracował tam jako fotograf, a Dorota była drugim reżyserem. Zderzyły się dwa temperamenty i dwie wrażliwości, ale… nie nastąpił hollywoodzki błysk. Dziennikarka przyznawała, że od razu zwróciła na niego uwagę, bo wyglądał jak ktoś, kogo nie da się przeoczyć:

Przypominał mi żołnierza izraelskiego. Ubrany był na zielono, miał duży semicki nos i burzę ciemnych włosów. Był też duszą towarzystwa

Nie ukrywała też, że wokół niego kręciło się sporo osób: "Ludzie skupiali się wokół niego, a zwłaszcza kobiety". Tyle że wtedy w życiu Krzysztofa trwały jeszcze porządki po poprzednim związku. I to właśnie sprawiło, że Dorota nie wskoczyła w romans — zamiast tego powstała relacja, która budowała się powoli.

Przeczytaj także:
Dorota Wellman już jest przygotowana na najgorsze. Syn ma instrukcje na temat p…

Dorota była "od gadania". I to wystarczyło, żeby zaczęło się coś ważnego

To, co w ich historii najbardziej działa, to szczerość: Dorota Wellman nie udaje, że od początku byli parą. Ona sama mówiła, że fundamentem były rozmowy, wspólne tematy i zwykła, ludzka bliskość. A potem dorzucała zdanie, które stało się jej znakiem rozpoznawczym:

Inne były od kochania i od seksu, a ja byłam od gadania. Dopiero potem przerodziło się to w bliższy związek.

W ich opowieści pojawia się też zabawna scena jak z komedii obyczajowej: wyjazd w góry, na który Krzysztof zabrał Dorotę i jeszcze jedną kobietę. Gdy okazało się, kto naprawdę daje radę i ma do tego dystans — odpowiedź przyszła sama. Bez deklaracji, bez fajerwerków, za to z bardzo konkretnym testem charakteru.

Ślub w 1988 roku i marzenie, które kosztowało ich najwięcej

Kiedy powiedzieli sobie "tak" w 1988 roku, najbardziej chcieli jednego: zostać rodzicami. I tu zaczęła się najtrudniejsza część ich historii. Dorota Wellman wprost mówiła o leczeniu i hormonach, nie upiększając niczego: "Wzięłam tyle hormonów, że powinnam nimi sikać". Przyznawała też, że konsekwencje dla organizmu były ogromne, ale w jej hierarchii to nie miało znaczenia, bo liczył się finał. Gdy w końcu pojawiła się ciąża, zamiast spokoju był lęk — była zagrożona, a czas oczekiwania ciągnął się w napięciu. Dopiero w 1993 roku urodził się ich syn Kuba. I wtedy wszystko, co wcześniej było walką i stresem, dostało sens.

Sposób Wellmanów na kryzysy? Prawda, zasady i… czarny humor

Diorota Wellman przyznaje, że w jej związku są spięcia, ale według niej liczy się to, co dzieje się po kłótni. "Nie ma w nas nienawiści. Jeśli się kłócimy, to tylko o rzeczy ważne" — mówiła. A kiedy atmosfera robi się zbyt gęsta, wjeżdża jej ironia. Taka, która jednych szokuje, innych rozbraja, a u nich najwyraźniej działa jak reset:

Kiedy mąż mnie wkurza, obmyślam precyzyjny plan jego bolesnej i męczącej śmierci. Myślę o zupie grzybowej ze sromotników, o kawie z trucizną (śmiech). A potem mi to przechodzi

To oczywiście żart, ale pokazuje coś ważnego: potrafią upuścić parę, zamiast ją kisić latami.

Super Express Google News

Polecany artykuł:

Przysiadł się do niej sam George Clooney. Dorota Wellman nie chciała wspólnego …

Dom to nie hotel. I to jest ich "sekret"

Dorota Wellman ma jasne zasady — i nie chowa ich do kieszeni. Podkreślała, że model, w którym kobieta wszystkim się zajmuje, a mężczyzna tylko "jest", już nie działa.

Ma być aktywny, ma pracować. Nic mu się nie stanie, jak nauczy się obsługi pralki czy wyprasuje koszulę. Myślę, że podział klasyczny: »Mężczyzna pracuje, kobieta go obsługuje«, po prostu się skończył.

I jeszcze zazdrość - temat, który w ich przypadku mógłby wracać, bo Krzysztof jest fotografem i pracował z ludźmi kina. Dorota ucina to jednym zdaniem i śmiechem. Dziennikarka przyznaje, że musi zachowywac zdrowy dystans, bo mąż pracuje w środowisku, gdzie jest wiele pięknych kobiet. Zadręczanie się tym faktem byłoby robieniem sobie krzywdy. A potem dodaje, że po prostu ufa mężowi i werzy, że co ma się wydarzyć i tak przyjdzie. I jeszcze ta pewność siebie na koniec:

Poza tym, jestem naprawdę głęboko przekonana, że drugiej takiej jak ja nie będzie mieć.

Kim jest Krzysztof Wellman?

Krzysztof Wellman to fotograf i fotosista związany ze środowiskiem artystycznym. Pracował przy produkcjach filmowych i współpracował z uznanymi twórcami, a Dorotę Wellman poznał w pracy — na planie "Schodami w górę, schodami w dół". Ich relacja dojrzewała powoli: od rozmów i przyjaźni po małżeństwo, które trwa od 1988 roku.

Polecany artykuł:

Dorota Wellman chuda jak szparag! W obcisłej sukience wygląda prawie jak Rozene…
Dorota Wellman jest z mężem prawie 40 lat
Galeria zdjęć 32
Wielka metamorfoza Doroty Wellman. To aż niewiarygodne, jak bardzo się zmieniła
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DOROTA WELLMAN