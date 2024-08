Przysiadł się do niej sam George Clooney. Dorota Wellman nie chciała wspólnego zdjęcia

Nowator od 25 lat na scenie: Moja twórczość to prawdziwy koktajl muzyczny

Nie do wiary, co wyprawia 70-letni Zygmunt Chajzer. Szaleje na piasku jak nastolatek! "Czuję się jak młody bóg"

Dorota Wellman w jednym z wywiadów opowiedziała o spełnionym marzeniu. Dziennikarka zawsze chciała zobaczyć jezioro Como. Kilka lat temu postanowiła spełnić to pragnienie. Miała wolny dzień, wsiadła w samolot i poleciała na jedną dobę do Włoch.

Zawsze marzyłam, żeby pojechać nad jezioro Como. Ono działa mi na wyobraźnię. Działa z literatury, z filmu, obrazów, więc jednym z takich marzeń była podróż nad Como, siadanie nad jeziorem i spokojne patrzenie w wodę. Udało mi się to cztery lata temu - wspominała prezenterka.

Dorota Wellman podziwiała jezioro, kiedy niespodziewanie przysiadł się do niej George Clooney

Kiedy tak siedziała i wpatrywała się w wodę, przysiadł się do niej mężczyzna i rozpoczął miłą pogawędkę. Zapytał, czy podoba jej się widok i niezmiernie zdziwiła go wiadomość, że kobieta przyleciała tylko na 24 godziny, by popatrzeć na jezioro. Dopiero po jakimś czasie Wellman zorientowała się, kto siedzi obok niej:

Rozmawialiśmy przez jakiś czas. Wtedy kątem oka spostrzegłam, że ja jednak tego mężczyznę znam skądś i to nawet powiedziałabym, że dosyć dobrze, choć nie osobiście.

Clooney zaproponował wspólne foto, dziennikarka odmówiła. Liczyła na kawę

Pogawędka była bardzo miła i toczyła się jeszcze przez chwilę. W pewnym momencie Clooney zaproponował, aby zrobili sobie razem zdjęcie. Dziennikarka odmówiła, co wprawiło gwiazdora w konsternację.

On zapytał mnie na końcu, czy chcę zrobić sobie z nim zdjęcie. Powiedziałam nie. Wszyscy sobie z nim robili zdjęcia, poza mną

– opowiadała Dorota, po czym przyznała, że tak naprawdę to liczyła na kawę. W końcu gwiazdor od wielu lat jest twarzą jednej z kawowych marek. Jak przyznała, to, że jej tą kawą nie poczęstował, było dla niej rozczarowujące.

Polecamy galerię: Dorota Wellman schudła i wygląda jak Małgorzata Rozenek-Majdan

Dorota Wellman i Marcin Prokop. Najsympatyczniejszy duet w telewizji? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.