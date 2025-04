i Autor: FreePik

Strefa beauty

Glow up na wiosnę – oczyszczona i nawilżona skóra

Wiosna to idealny czas, by dać swojej skórze to, czego naprawdę potrzebuje – oddech, regenerację i solidną dawkę nawilżenia. Marka Awesome Cosmetics wychodzi naprzeciw tym potrzebom oferując produkty z linii pielęgnacyjnej Hydro feeling, stworzonej z myślą o skórze suchej, odwodnionej, szorstkiej i wrażliwej, a każdy z produktów tej serii to harmonijne połączenie skuteczności, łagodności i bogactwa składników pochodzenia naturalnego. Oto cztery kroki do uzyskania prawdziwego efektu “glow up".

Krok pierwszy: Delikatne oczyszczenie żelem do mycia twarzy Czysta skóra to podstawa zdrowego wyglądu, ale też klucz do skutecznego nawilżenia. Żel do mycia twarzy Hydro feeling to produkt stworzony z myślą o najbardziej wymagającej cerze – suchej, szorstkiej i wrażliwej. Ten łagodny, ale skuteczny produkt to pierwszy krok w codziennej pielęgnacji. Delikatnie, ale skutecznie usuwa zanieczyszczenia, nie naruszając warstwyhydrolipidowej. W składzie znalazł się sok z aloesu, który łagodzi podrażnienia i nawilża, a także ekstrakt z bawełny, bogaty w witaminę E i nienasycone kwasy tłuszczowe, które chronią skóręprzed wolnymi rodnikami. Betaina – naturalny nawilżacz – wzmacnia barierę skórną i zapobiega uczuciu ściągnięcia. Po użyciu skóra jest wyraźnie świeższa, miękka i gotowa na dalsze kroki pielęgnacyjne. Krok drugi: Odświeżenie i tonizacja esencją tonizującą Niezastąpiona w rytuale pielęgnacyjnym, esencja tonizująca Hydro feeling przywraca skórze naturalne pH po oczyszczeniu, przygotowując ją do dalszych etapów pielęgnacji. Działa niczym lekka mgiełka – przynosi ukojenie i uczucie świeżości. Do stosowania zarówno rano, jak i wieczorem. Zawiera ekstrakt z ligustru, który poprawia ujędrnienie, wygładza i natlenia skórę. Dodatkowo hydrolat z bambusa koi i nawilża, a aloes zapewnia odżywienie i natychmiastowe uczucie ulgi nawet najbardziej wymagającej skórze. Esencja błyskawicznie się wchłania i stanowi odpowiednią bazę pod kolejneprodukty – serum czy krem. Jej formuła w formie sprayu sprawia, że aplikacja jest szybka i niezwykle przyjemna, a skóra natychmiast po użyciu staje się odświeżona i promienna. Krok trzeci: Skoncentrowane nawilżenie w postaci serum nawilżającego Serum to prawdziwy koncentrat działania. Jego lekka, emulsyjna formuła została opracowana z myślą o dogłębnym nawilżeniu i wygładzeniu skóry bez nieprzyjemnego efektu tłustości. Dziękizawartości składnika aktywnego MARSturizer™ serum zapewnia długotrwałe nawilżenie i zmniejsza przeznaskórkową utratę wody (TEWL), co przekłada się na poprawę kondycji i elastycznościskóry. Ekstrakt z ligustru, obecny również w serum, działa jak joga dla twarzy – poprawia mikrokrążenie, dotlenia i rozświetla cerę. Serum idealnie sprawdzi się jako baza pod makijaż w ciągu dnia lub jako nocna terapia odżywcza. Regularne stosowanie pozwala już po miesiącu zauważyć użytkowniczkom znaczącą poprawę cery – skóra staje się bardziej elastyczna, gładka, nawilżona i promienna. Krok czwarty: Komfort i regeneracja czyli krem nawilżający Twórcom marki Awesome Cosmetics pracującym nad kremem nawilżającym zależało, aby był to produkt, który zadba o skórę przez cały dzień – niezależnie od pogody, warunków zewnętrznych czy rytmu życia. Jego formuła jest lekka, ale bogata w składniki aktywne. W kremie znajdziemy m.in. Hypskin, który działa przeciwzmarszczkowo, wygładza i wyrównuje koloryt, poprawia mikrokrążenie i rozjaśnia cerę. Ekstrakt z ligustru odpręża i ujędrnia skórę, zapewniając jej efekt odświeżenia i dotlenienia, a sok z aloesu łagodzi, nawilża i regeneruje. W składzie kremu znajdziemy także olej z pestek moreli, który odżywia i poprawia koloryt skóry, hydrolat z bambusa, który działa antyoksydacyjnie, oraz specjalne masło illipe, które zabezpiecza przed utratą wilgoci. Dzięki swojej konsystencji krem doskonale sprawdza się zarówno na dzień, jak i na noc, może być też używany jako baza pod makijaż, ponieważ szybko się wchłania i nie zostawia tłustego filmu. Regularnestosowanie kremu znacząco poprawia poziom nawilżenia i elastyczność skóry, co potwierdzają badania ankietowe i aplikacyjno-aparaturowe. i Autor: materiały prasowe Awesome i Autor: materiały prasowe Awesome