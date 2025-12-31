L’Oréal Professionnel i nowa era stylizacji. Od sezonu 2025 do wizji 2026

W mijającym roku umocniło się podejście, w którym trendy coraz wyraźniej opierają się na realnych potrzebach włosów i stylu życia. Profesjonalna stylizacja konsekwentnie rozwijała model pracy łączący pielęgnację, strzyżenie i koloryzację w spójną całość. Filozofia „hair first”, podkreślana przez markę L’Oréal Professionnel, stała się podstawą myślenia o fryzurach przyszłości.

Nowe lata 90. Precyzja i luksusowa prostota na pokazie Łukasza Jemioła

Najsilniejszym trendem sezonu był powrót estetyki lat 90., reinterpretowanej w nowoczesny, wyrafinowany sposób. Minimalistyczne formy, gładkie struktury i kontrolowana objętość znalazły swoje wyraźne odzwierciedlenie podczas pokazu kolekcji 20th ANNIVERSARY Łukasza Jemioła, gdzie zespół stylistów marki L’Oréal Professionnel pod czujnym okiem Jacka Rybackiego, Dyrektora Artystycznego i Master Artysty marki, odpowiadał za przygotowanie fryzur modelek i modeli. Na wybiegu dominowały jedwabiste fale typu S-wave, gładkie zaczesania do tyłu oraz czyste formy podkreślające charakter sylwetek. Siłą tych stylizacji była jakość struktury i perfekcyjny połysk.

Face framing, warstwowość i blask

Rok 2025 przyniósł większą koncentrację na dopasowanie fryzury do rysów twarzy. Face framing i miękka warstwowość stały się kluczowe w nowoczesnych strzyżeniach projektowanych tak, by dodawać lekkości, objętości i łatwo adaptować się do codziennej stylizacji. Jednocześnie połysk włosów przestał być jedynie efektem końcowym, a zaczął stanowić fundament całego looku. Trend #ShinyHair szybko zdominował Tik Toka i Instagram, a marka L’Oréal Professionnel wprowadziła dwufazowy olejek Absolut Repair Molecular, który nie tylko nadaje włosom spektakularny połysk, ale też odbudowuje pasma od wewnątrz.

Koloryzacja budująca światło

W koloryzacji dominowała naturalność w dopracowanym wydaniu. Kolory budowane warstwowo, z miękkimi przejściami i subtelną grą światła, harmonijnie uzupełniały fryzurę zamiast ją dominować. Ten kierunek wyraźnie rzutuje na 2026 rok, w którym koloryzacja jeszcze mocniej przesunie się w stronę seamless blends i efektu „your-hair-but-better”.

2026 na horyzoncie

To, co wydarzyło się w 2025 roku, stanowi dziś punkt wyjścia dla trendów 2026. Ponadczasowe formy inspirowane latami 90. ewoluują w stronę większej wszechstronności i personalizacji. Boby i loby o umiarkowanej długości, miękko modelowane wokół twarzy, zyskują nowy wymiar dzięki warstwowości i face framingowi, który staje się kluczowym narzędziem indywidualizacji fryzury. Równocześnie rośnie znaczenie subtelnych, naturalnych grzywek, które pozwalają projektować fryzurę w ścisłym dialogu z rysami twarzy.

W obszarze pielęgnacji i stylizacji, 2026 zapowiada się jako dalsze pogłębienie idei stylu opartego na zdrowych włosach. Dobra kondycja włókna, skóry głowy i zaawansowane technologie produktowe będą coraz silniej definiować sposób pracy stylistów. Blask, elastyczność i naturalny ruch pozostaną kluczowymi wyznacznikami nowoczesnych fryzur, ale ich źródłem będzie coraz bardziej świadoma, długofalowa praca z włosem.

Sezon 2025 nie zamyka jedynie pewnego etapu. Wyraźnie wyznacza kierunek na przyszłość, w którym forma idzie w parze z funkcjonalnością, a styl wynika z dobrej kondycji włosów.