Budują największy pomnik Matki Boskiej na świecie. Znamy datę zakończenia prac. Nie ma przypadku

Budowa największego na świecie pomnika Matki Boskiej Miłosiernej w miejscowości Konotopie (kujawsko-pomorskie) zmierza ku końcowi. Reporter "Super Expressu" sprawdził, na jakim etapie są prace!

Ten projekt jest realizowany z inicjatywy Romana i Grażyny Karkosików. Miliarderzy przeznaczyli konkretne pieniądze.

Kiedy budowa się zakończy? Data nie jest przypadkowa! Szczegóły w materiale.

Roman Karkosik i jego żona budują gigantyczny pomnik Matki Boskiej

O tym, co buduje się w niewielkiej wsi Konotopie koło Kikoła (województwo kujawsko-pomorskie), na trasie pomiędzy Toruniem a Warszawą, mówi się i pisze na całym świecie. W 2025 roku, we wspominanym rejonie rozpoczęła się budowa największego na świecie pomnika Matki Boskiej Miłosiernej. Pomnik będzie największym tego typu obiektem sakralnym na świecie i ma wyrazić wdzięczność małżeństwa Grażyny i Romana Karkosików. Wmurowanie aktu erekcyjnego dokonano w obecności marszałka Piotra Całbeckiego.

Na tablicy informującej o budowie jest informacja, że jej zakończenie przewiduję się na 30 maja. Nasi dziennikarze postanowili sprawdzić, czy pomnik zostanie zbudowany do końca piątego miesiąca roku. Okazało się, że nie. Jak nieoficjalnie ustalił "Super Express" - pomnik Matki Boskiej ma być gotowy na 15 sierpnia. Tego dnia praktykujący katolicy celebrują Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.

Za co miliarderzy dziękują Matce Boskiej? To pytanie bez odpowiedzi

Przypomnijmy, że jest on budowany za pieniądze miliarderów - Grażyny i Romana Karkosików. Za co małżeństwo chce podziękować Bogu? Tego do tej pory nie zdradziło. Roman Karkosik pod koniec zeszłego roku podarował Samorządowi Województwa swój pełnomorski jacht. Statek po kapitalnym remoncie jest wart 15 milionów złotych. Jacht ma służyć młodzieży jako szkoła pod żaglami.

