Anna Wyszkoni ma zaskakujące wykształcenie. Zdobyła je dla świętego spokoju

Maksymilian Kluziewicz
2026-03-04 13:17

Anna Wyszkoni obchodzi w tym roku 30-lecie pracy artystycznej. Karierę w zespole Łzy zaczynała jako nastolatka, co nie spotkało się z entuzjazmem jej rodziców. Aby uspokoić mamę, wokalistka zdobyła konkretne wykształcenie, które jednak zupełnie nie wiąże się z jej obecną działalnością na scenie.

Anna Wyszkoni - początki kariery

Posiadanie dyplomu wyższej uczelni nie zawsze determinuje ścieżkę zawodową, co doskonale widać na przykładzie wielu polskich celebrytów. W tym gronie znajduje się Anna Wyszkoni, która właśnie świętuje trzy dekady działalności artystycznej. Jej muzyczna podróż rozpoczęła się w 1996 roku, kiedy jako młoda dziewczyna zasiliła szeregi zespołu Łzy. To z tą grupą wylansowała przeboje takie jak „Agnieszka już dawno...” czy „Narcyz się nazywam”, a współpraca trwała do 2010 roku. Po sukcesie krążka „Pan i pani” wokalistka postawiła na karierę solową. Aktualnie gwiazda przemierza Polskę z jubileuszową trasą „ANIAversary”, przypominając słuchaczom swój bogaty dorobek.

Początki na estradzie nie były łatwe, głównie ze względu na podejście rodziców artystki, którzy z dużą rezerwą podchodzili do jej planów. Matka piosenkarki nalegała, aby córka zdobyła solidny zawód niezwiązany z branżą rozrywkową. Edukacja miała stanowić swego rodzaju poduszkę bezpieczeństwa w razie niepowodzenia muzycznych ambicji. Gwiazda zdradziła w wywiadzie kulisy tamtych wyborów.

Kim z wykształcenia jest Anna Wyszkoni?

W rozmowie z Radiem Eska piosenkarka zadeklarowała, że nie stanęłaby na drodze artystycznych marzeń swojego dziecka. Ta postawa jest bezpośrednim wynikiem jej własnych przeżyć, gdy musiała mierzyć się z oczekiwaniami matki pragnącej dla niej stabilizacji. Ostatecznie Anna Wyszkoni ukończyła studium finansów, spełniając tym samym wolę rodzicielki i zabezpieczając swoją przyszłość na wypadek, gdyby kariera muzyczna nie wypaliła.

„Zgodziłabym się, właśnie patrząc przez pryzmat moich doświadczeń z rodzicami, szczególnie z moją mamą, która buntowała się przeciwko temu mojemu planowi na życie. Moja mama bardzo chciała, żebym poszła na studia, a ja powiedziałam, że właśnie podpisuję kontrakt. Dzisiaj zdecydowanie są inne czasy, mamy tych możliwości znacznie więcej. Młodzi ludzie, jeśli mają wizję, pomysł na siebie, mogą stworzyć własną przestrzeń w internecie i zarabiać bardzo duże pieniądze” - podsumowała.

