Tak wyglądała Sylwia Bomba 30 kg temu?! Dziś jej forma zachwyca. Co wycięła z diety

Sylwia Bomba pokazała metamorfozę, a różnica 30 kg robi efekt "wow".

Celebrytka deklaruje, że wycięła całkowicie węglowodany i trzyma dietę 1200–1500 kcal dziennie.

Jak sama mówi: "To nie waga jest wyznacznikiem" – liczą się obwody i "wyrzeźbienie" dolnych partii.

Sylwia Bomba pokazała zdjęcia sprzed lat

Zdjęcia "kiedyś i dziś" potrafią uderzyć mocniej niż niejeden wpis motywacyjny. W przypadku Sylwii Bomby różnica jest naprawdę spektakularna – na starszej fotografii widać ją w wyraźnie pełniejszych kształtach, a na aktualnym ujęciu prezentuje zupełnie inną figurę: wąska talia, smukłe nogi, lekkość w postawie i pewność siebie, która aż bije z kadru.

Bomba nie udaje, że "samo się zrobiło". Mówi o zmianach bez owijania w bawełnę – i podkreśla, że najbardziej cieszy ją to, co widzi na co dzień, nie tylko w liczbach.

Czuję, że jest mnie mniej. Widzę, że jestem mniejsza, wchodzę w mniejsze rozmiary i jestem szczęśliwsza. Chciałabym schudnąć jeszcze 2 kilogramy. Ale myślę, że to nie waga jest wyznacznikiem. Chciałabym wyrzeźbić dolne partie. Mogę ważyć i 60 kilo, o ile te obwody się jeszcze zmniejszą.

To właśnie te słowa wiele tłumaczą – dla niej metamorfoza to nie tylko "minus na wadze", ale konkretny efekt w sylwetce i ubraniach. "Mniejsze rozmiary" i "mniejsze obwody" brzmią jak cel, który jest bardziej namacalny niż cyferki, które czasem potrafią płatać figle.

Co Bomba wycięła z diety? Jeden element zniknął całkowicie

Największe zainteresowanie budzi jednak nie samo "ile schudła", tylko jak to zrobiła. Sylwia Bomba nie ukrywa, że w jej diecie zaszła radykalna zmiana – całkowicie wyeliminowała węglowodany. Do tego trzyma dzienny limit kalorii na poziomie 1200–1500 kcal.

Brzmi restrykcyjnie? Dla wielu osób – bardzo. Ale właśnie dlatego w sieci zawrzało: jedni gratulują determinacji, inni pytają, czy takie podejście da się utrzymać na dłuższą metę i czy nie jest zbyt "na ostro". Sama Bomba patrzy jednak na to zadaniowo – w jej wypowiedzi wyraźnie słychać, że cel jest precyzyjny: jeszcze delikatne docięcie i "wyrzeźbienie" dolnych partii.

Bomba przyznaje: "Nie waga jest wyznacznikiem"

W metamorfozach gwiazd często jest tak, że cała rozmowa kręci się wokół jednej liczby. Tymczasem Sylwia Bomba mocno akcentuje coś innego – komfort, proporcje i to, jak ciało wygląda w ruchu i w ubraniach. A to podejście jest dla wielu fanek bardziej "życiowe" niż ciągłe ważenie się co rano.

Jej obecna forma przyciąga uwagę, a zestawienie zdjęć pokazuje, jak ogromną drogę przeszła. I choć w komentarzach pewnie jeszcze długo będzie się przewijać pytanie "jak?", to dziś najbardziej widać jedno – ona po prostu czuje się ze sobą lepiej. A to, wbrew pozorom, jest największym finałem każdej metamorfozy.

Uwaga: opis diety i kaloryczności dotyczy deklaracji Sylwii Bomby. Przy większych zmianach żywieniowych warto skonsultować się ze specjalistą.

