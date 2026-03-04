Grochola odsłania karty! Kulisy kontynuacji "Nigdy w życiu!" zelektryzują widzów

"Nigdy w życiu" to kultowa powieść

"Nigdy w życiu!" to jedna z tych opowieści, które na stałe zapisały się w historii polskiej popkultury. Powieść autorstwa Katarzyny Grocholi podbiła serca czytelników, a jej ekranizacja z Danutą Stenką stała się kinowym hitem. Teraz, 20 lat później, historia Judyty doczeka się dalszego ciągu. Autorka w rozmowie z "Super Expressem" zdradziła, na jakim etapie są prace i czego mogą spodziewać się fani.

Danuta Stenka znowu w kultowej produkcji. Fani na to czekali!

- "Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później", ma się świetnie. Za trzy tygodnie będzie książka na rynku, a film, jak Bóg da, też. Ale nie za trzy tygodnie - powiedziała nam z uśmiechem Grochola. Tym samym potwierdziła, że literacka kontynuacja jest już gotowa i wkrótce trafi do czytelników. Na filmową odsłonę trzeba będzie jednak jeszcze poczekać.

Najwięcej emocji budzi oczywiście pytanie o obsadę. Czy w roli Judyty ponownie zobaczymy Danutę Stenkę? Autorka nie miała wątpliwości.

Absolutnie. Danuta Stenka! - podkreśliła stanowczo. To wiadomość, na którą czekało wielu fanów pierwszej części.

A kto pojawi się u jej boku? Tego Grochola nie chce jeszcze zdradzić.

Nie mogę wszystkiego powiedzieć, bo jak pozdradzam tajemnicę, to potem sobie wszyscy przescrollują. Powiedzą: "O, widziałem na Instagramie" - żartowała. Jedno jest pewne - twórcy z pewnością nas zaskoczą!

Pisarka przyznała też, że nie spodziewała się aż tak ogromnego sukcesu pierwszej części.

Nie, nie spodziewałam się, ale to są bardzo miłe niespodzianki, jak człowiek się nie spodziewa, a potem coś dostaje w prezencie, więc czuję się bardzo obdarowana przez los - wyznała "Super Expressowi".

Co ciekawe, historia Judyty przeżywa dziś drugą młodość. Po książkę sięgają młodsze pokolenia, a w mediach społecznościowych powstają materiały inspirowane bohaterką.

No podobno nawet TikTok szaleje i ludzie "judytują". Niestety nie mam TikToka, więc czuję się taka wyłączona trochę - przyznała z rozbawieniem autorka.

Rozmawiała Julita Buczek

