Sexy Bomba! "Nigdy nie byłam ani wybitnie ładna, ani szczupła". Ale to już przeszłość. Teraz pokazała, co w niej siedzi

Na instagramowym profilu Sylwii Bomby, który obecnie jest śledzony przez 961 tysięcy obserwujących, pojawiło się zaskakujące nagranie. Mogło rozgrzać jej fanów do czerwoności!

Na krótkim filmiku widać gwiazdę telewizji i internetu, która porusza się zmysłowo w rytm muzyki, tańczy w wodzie, a ubrana jest to w skąpą koszulkę nocną, to sukienkę z metalicznej plecionki, która niewiele zasłania. WOW! Nagranie znajdziecie niżej.

Bomba nie ukrywa, że jej dzieciństwo i wczesna młodość nie były usłane różami. Jako dziewczynka miała wiele kompleksów, była wyśmiewana i ciężko to znosiła. Dopiero w dorosłym życiu udało jej się zmienić na tyle, by dobrze poczuć się we własnej skórze.

Od czasów drwin i wytykania palcami minęły lata. Bomba zbliża się do czterdziestki i jest bardzo świadoma swego ciała. To w ostatnim czasie mocno się zmieniło.

KIEDY DZIEWCZYNA STAJE SIĘ KOBIETĄ… Domyślam się, że rolka nie wszystkim przypadnie do gustu, ale i tak proszę o SZACUNEK w komentarzach. Autorem rolki jest Kinga Kozlowska. Nigdy nie byłam ani wybitnie ładna, ani szczupła. Pół życia walczyłam ze swoim ciałem, żeby móc je zaakceptować. Dzisiaj mając 39 lat (dopiero w grudniu) mogę powiedzieć, że jestem dumna z pracy nad sobą, swoim ciałem i co najważniejsze ze swoim samopoczuciem. I pewnie mało kto uwierzy w to, że gdy przeprowadziłam się do stolicy, wstydziłam się tak bardzo swojego wyglądu, że aby wyjść do kawiarni, aby poczytać książkę i wypić kawę, zajęło mi to pół roku przekonywania siebie samej. Brzmi niewiarygodnie? Tak było, ale postanowiłam to zmienić i nigdy się nie poddałam. Dzisiaj wchodzę wszędzie z podniesioną głową. Ja dałam radę? Ty też dasz - napisała Bomba na Instagramie i załączyła zmysłowy filmik.