Sylwia Bomba w sukni ślubnej reaguje na przytyk o operacji plastycznej. "A co cię to?"

Anna Dymna ma 73 lata, ale co z tego? Kwestowała dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy!

Wiek to tylko liczba

Co to za chusta?

Wyznał, co robi z pieniędzmi ze zbiórki

Autor:

Sylwia Bomba ostatnio sporo schudła, ale zmiana wagi to nie koniec jej metamorfozy. Jakiś czas temu celebrytka postanowiła pokazać, jak odchudzanie i wizyty u specjalistki od medycyny estetycznej zmieniły jej twarz. Choć ona sama na pewno widzi różnicę, niektórzy internauci byli bezlitośni dla 38-latki i wprost dali znać o tym, że nie zauważyli efektu "wow".

Teraz jednak co i rusz w sieci odzywają się głosy wmawiające Bombie operacje plastyczne. Sylwia mocno się zirytowała i postanowiła odpowiedzieć!

Zobacz także: Sylwia Bomba wkurzyła się za pytanie o nos. Takiej reakcji chyba nikt się nie spodziewał!

Sylwia Bomba wygląda inaczej. Operacje plastyczne? Internautka dostała po nosie

Na instagramowym profilu stacji TTV pojawiło się zdjęcie Bomby i jej partnera. Ona pozowała ubrana w suknię ślubną, on był w garniturze.

Wesele roku już na wiosnę w TTV - brzmi podpis.

Internautów jednak bardziej od wesela w programie zainteresował wygląd szczuplutkiej Sylwii Bomby.

Zobacz także: Sylwia Bomba pobiera 800+ na 6-letnią córkę. Niewiarygodne, na co pójdą te pieniądze!

Temat stał się początkiem dość niemiłej wymiany zdań między internautami a celebrytką.

Bomba coś się chyba operowała - czytamy w komentarzach.

Zobacz także: Sylwia Bomba pokazała nową twarz. "10 kg, 5 miesięcy i 7 wizyt" u specjalistki od medycyny estetycznej. Internauci szybko sprowadzili ją na ziemię

Gwiazda telewizji nie pozostawiła tego stwierdzenia bez odpowiedzi. Nie zdobyła się jednak na wyjaśnienia, a tylko pytanie.

A co Cię to? - napisała.

W komentarzach pojawiła się opinia, że "brak dystansu do siebie jest powszechny wśród gwiazd TTV". Bomba postanowiła kontynuować dyskusję.

Nie mam zamiaru ładnie odpowiadać na takie zaczepki sorki, nie mój poziom - rzuciła.

Zobacz także: Sześcioletnia córeczka Sylwii Bomby trafiła na SOR. Próbowała stanąć na głowie

Po tym komentarzu Bomba przestała się udzielać, za to jej zwolennicy i przeciwnicy dalej boksowali się słownie. Niektórzy stwierdzili, że tak światowa kobieta powinna odnosić się do internautów w inny sposób. Co sądzicie?

Zobacz także: Sylwia Bomba i jej bombowe walory na śniegu. Co za sesja!

Zobacz więcej zdjęć. Sylwia Bomba wyprawiła córce piękne urodziny. Najpierw sala zabaw, potem masa prezentów, a na koniec ogromny tort

Rozrywka_Sylwia Bomba i jej bombowe walory na śniegu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.