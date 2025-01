Sylwia Bomba i jej bombowe walory na śniegu. Co za sesja!

Jak wróciłam z urlopu, popatrzyłam na siebie i stwierdziłam, że muszę przestać się oszukiwać, że lody i inne rzeczy nie wchodzą w tyłek. Ważna jest samodyscyplina - treningi, dieta, białko. Nagle po półtora miesiąca spojrzałam w lustro i powiedziałam do Grześka, że chyba zadziałało. Powiedział, że bardzo (...) Wyeliminowałam wszystko, co węglowodanowe. Nie jem pieczywa, ryżu, makaronu, kaszy. Kiedy zaczynam jeść węgiel, gdy pije alkohol, to od razu zaczynam tyć. U mnie to jest kwestia tygodnia, żeby przytyć 3-4 kilo - zdradziła w rozmowie z "JastrząbPost".