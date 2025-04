Sandra Kubicka i Baron. Był jej "ulubionym człowiekiem na tej planecie"

Sandra Kubicka i Aleksander Milwiw-Baron ślubowali sobie miłość 6 kwietnia 2024 roku. Była gwiazda TVP podkreślała, że trafiła na mężczyznę, który jest jej "ulubionym człowiekiem na tej planecie". Prezenterka była do tego stopnia oczarowana Baronem, że stwierdziła nawet, że to "idealny" dla niej partner do życia. Szczęście Sandry Kubickiej dopełniło pojawienie się na świecie Leonarda. Synek modelki i Barona przyszedł na świat w maju, o czym muzyk poinformował ze sceny w trakcie jednego z koncertów. Wszystko wyglądało bajkowo, ale to, co naprawdę działo się w domu Sandry Kubickiej i Barona, wiedzą tylko oni sami. Najpewniej jednak działo się sporo... Oświadczenie byłej gwiazdy TVP wywołało prawdziwy szok w świecie show-biznesu.

W grudniu 2024 roku złożyłam pozew o rozwód. Dlaczego go złożyłam wiemy tylko my z Aleksandrem oraz nasi najbliżsi, nie będę wchodzić publicznie w szczegóły tego co dokładnie się wydarzyło, zachowam to dla sądu. Przez wiele miesięcy próbowaliśmy jeszcze się dogadać i nauczyć jak podzielić opieką nad dzieckiem. Ja też miałam jeszcze momenty zawahania i zawalczyć o to, aby Leonard miał dwóch rodziców obok siebie w jednym domu. Niestety nie udało nam się porozumieć

- poinformowała Sandra Kubicka.

Sandra Kubicka wyrzuciła Barona. Dowód w sieci

Potem co prawda Baron widziany był z kwiatami pod domem małżonki (na papierze ciągle są małżeństwem), ale wygląda na to, że klamka już zapadła. Dowodem na to może być choćby to, że Sandra Kubicka na swoim profilu na Instagramie wyrzuciła nazwisko Barona. Poszło to ekspresowo! Jeszcze niedawno modelka widniała jako "Sandra Milwiw Baron", dziś znów jest Sandrą Kubicką. Co prawda, niektórzy podejrzewają, że rozstanie celebryckiej pary to ściema, ale biorąc pod uwagę radykalną zmianę na Instagramie, wydaje się, że są to po prostu pozbawione sensu teorie spiskowe. Pewne jest za to to, że obydwoje pielęgnują swoją miłość do synka. Niedawno Baron wrzucił do sieci urocze zdjęcie ze spaceru z Leonardem.

Leśne przygody z moim najlepszym przyjacielem

- tak opisał fotkę artysta.

