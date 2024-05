Sandra Kubicka urodziła! Baron ogłosił to ze sceny

Po latach przerwy wraca do tv. Co działo się z Tatianą Okupnik?

Wielki powrót do Polsatu. Miszczak nie kryje zadowolenia

Gwiazdy olśniewają w Sopocie! Sykut-Jeżyna odsłoniła dekolt do pępka!

Sandra Kubicka i Aleksander Milwiw-Baron: Radosna nowina

Sandra Kubicka i Aleksander Milwiw-Baron są obecnie jedną z najpopularniejszych par w polskim show-biznesie. Zakochani tworzą bardzo medialny związek, ale najważniejszymi wiadomościami dzielą się na własnych warunkach. Dopiero po kilku dniach poinformowali, że wzięli skromny ślub w gronie najbliższych. Odbył się on w 50. rocznicę ślubu dziadków Sandry.

Kilka miesięcy temu para poinformowała, że spodziewają się swojej pociechy. "Jestem teraz najszczęśliwszym człowiekiem na świecie" - mówił niedawno Baron w rozmowie z Super Expressem.

Chociaż nie zdradzili konkretnego terminu porodu wiadomo było, że nastąpi on wiosną. Już od początku maja fani pary wyczekiwali radosnej nowiny. Nikt nie spodziewał się jednak, że młodzi rodzice poinformują o narodzinach dziecka w tak spektakularny sposób.

Baron zdradził imię i płeć swojego pierwszego dziecka

Baron wraz z zespołem Afromental wystąpili podczas Polsat Hit Festiwal. W pewnym momencie muzyk postanowił przemówić do widzów. "Mam bardzo ważny komunikat dla mnie, mam nadzieję, że dla was również" - zaczął. Chwilę później zdradził, że na świecie jest już jego pierwsza pociecha.

"Chciałem was serdecznie wszystkich zaprosić do powitania na świecie i zrobienia wielkiego hałasu dla naszego syna Leonarda Milwiw-Barona oraz najdzielniejszej mamy świata, Sandry Milwiw-Baron. Kocham was bardzo" - wykrzyknął ze sceny.

Widownia zareagowała na tę informację więcej niż entuzjastycznie. W całej Operze Leśnej rozbrzmiały gromkie oklaski oraz radosne wiwaty. My też gratulujemy szczęśliwym rodzicom i życzymy maluszkowi dużo zdrowia.

Sandra Kubicka chwali się ciążowymi krągłościami. Wygląda olśniewająco! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jak dobrze znasz The Voice Kids? QUIZ dla największych fanów show! Dasz radę? Pytanie 1 z 8 Jak wyglądał skład trenerski w The Voice Kids 1? Ewa Farna, Dawid Kwiatkowski, Tomson i Baron Tomson i Baron, Dawid Kwiatkowski, Edyta Górniak Cleo, Edyta Górniak, Dawid Kwiatkowski Dalej

Tak zmieniała się Sandra Kubicka. Poznajecie ją?