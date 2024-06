Żakowie i Barciś spotkali się w dworku Lucy z "Rancza"

"Zgadnijcie Państwo gdzie to jest?' - zapytał Cezary Żak na Instagramie publikując pamiątkową fotografię zrobioną przed dworkiem Lucy z "Rancza". Do zdjecia zapozował z żoną - Katarzyną Żak oraz Arturem Barcisiem. Czerepach, ksiądz/wójt oraz Solejukowa na jednej fotce ze scenografią jak z ukochanego serialu wielu widzów TVP! Czy to coś oznacza? Niestety spotkanie gwiazd "Rancza" w dworku Lucy nie ma nic wspólnego z planami na kontynuacje losów mieszkańców wsi Wilkowyje. Związane było za to z fanami serialu i fundacją WOŚP. "Otóż dzisiaj odbyło się spotkanie z Iloną i Piotrem Orzechowskimi z Lublina, którzy w licytacji na rzecz @fundacjawosp wygrali spotkanie z nami w dworku Lucy u Państwa Anny i Janusza Petelickich w Sokulach. Odbyło się popołudnie pełne wspomnień i anegdot z planu Rancza" - wyjaśnił Cezary Żak. Jednym zdjęciem sprowokował jednak kolejną falę zachwytów pod adresem produkcji.

"Ranczo!!!! Kochane Ranczo!!! " - fani wspominają ulubiony serial

"Ranczo" emitowane było w Telewizji Polskiej od 2006 do 2016 roku. Serial zdobył dużą popularność i zyskał status kultowego w Polsce. kcja serialu rozgrywa się w fikcyjnej wsi Wilkowyje. Główna bohaterka, Lucy Wilska (grana przez Ilonę Ostrowską), Amerykanka polskiego pochodzenia, dziedziczy dworek po swojej babci i postanawia zamieszkać w Polsce. Jej obecność i działania wprowadzają wiele zmian w życiu mieszkańców wsi. Po zakończeniu serialu powstał spin-off zatytułowany "Ranczo. Wilkowyje", który skupia się na dalszych losach bohaterów.

Każda wzmianka o serialu wywołuje zawsze entuzjastyczne reakcje widzów. Nie inaczej było tym razem. Spotkanie wgwiad w dworku Lucy przywolało wspomnienia. "Wczoraj skończyłem chyba po raz 10 oglądać Ranczo i dzisiaj zaczynam od nowa. To jest mistrzostwo świata, nie ma lepszego serialu i wątpię, że jakiś lepszy powstanie", "Ojej, co za wspaniała niespodzianka, pewnie się powtórzę, ale co za wspaniały scenariusz, dialogi, świetnie dobrana obsada i zagrana Oskarowo! Czekamy na więcej"- czytamy pod postem.

