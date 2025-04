Kandydat KO Rafał Trzaskowski zdecydował, że chce debaty z Karolem Nawrockim, który niejednokrotnie wzywał go do wspólnych rozmów. Wezwał kandydata popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość do debaty. W środę (9 kwietnia) Rafał Trzaskowski opublikował nagranie na portalu X, w którym wezwał swojego głównego konkurenta w wyborach prezydenckich 2025 do debaty:

- Panie Karolu Nawrocki, słyszę, że chce pan debatować. Zapraszam. Tylko ostrzegam, trzeba będzie odpowiadać na pytania dziennikarzy. Już w najbliższy piątek, o godz. 20, czekam na pana w Końskich. Wystarczy panu odwagi? - powiedział Trzaskowski.

Karol Nawrocki odpowiedział, że chce rozmawiać z Trzaskowskim, ale postawił jeden warunek: - Od tygodni wzywam Pana do debaty, doczekałem się. Przywykł Pan do cieplarnianych warunków prowadzenia swojej kampanii, komfortowa dla Pana jest też ta propozycja. Ale jest to dla mnie bez znaczenia - jestem gotów. Mam tylko jeden warunek: udział mają wziąć wszystkie telewizje, także te które nie mogą Panu zadawać pytań na konferencjach. Szczegóły niech dogadają sztaby. Idę po Ciebie do zobaczenia w Końskich!

Pojawił się jednak warunek dotyczący udziału telewizji Republika, ale też wPolsce24, które chcą i są gotowe, by współorganizować wspomnianą debatę w Końskich.

Co wiemy o debacie Trzaskowski - Nawrocki w Końskich? RELACJA NA ŻYWO

Na żywo Relacja z awantury wokół debaty Nawrocki -Trzaskowski 15:31 Sprawę awantury wokół debaty skomentował członek KRRiT w latach 2010–2016 Krzysztof Luft, jak napisał: - TVP ma prawo do transmitowania debat wyborczych z dowolną liczbą i składem uczestników. Uczestniczyłem w 2011 roku w pisaniu i uchwalaniu rozporządzenia KRRiT w sprawie debat przedwyborczych, realizującego delegację z art. 120 Kodeksu Wyborczego. Faktycznie zobowiązuje ono TVP do przeprowadzenia przynajmniej jednej debaty z udziałem wszystkich kandydatów na Prezydenta RP, ale wcale nie zakazuje TVP transmitowania, a nawet organizowania innych debat, z udziałem tylko części kandydatów – już poza trybem rozporządzenia. Nie zakazuje tego również Kodeks Wyborczy. W przeciwnym razie, gdyby do takiej debaty doszło, to transmitować by ja mogły wszystkie stacje komercyjne, a TVP nie. To byłby czysty absurd, do którego jako członkowie KRRiT, wydający to rozporządzenie, nie moglibyśmy dopuścić. .@TVP ma prawo do transmitowania debat wyborczych z dowolną liczbą i składem uczestników. Uczestniczyłem w 2011 roku w pisaniu i uchwalaniu rozporządzenia @KRRiT__ w sprawie debat przedwyborczych, realizującego delegację z art. 120 Kodeksu Wyborczego. Faktycznie zobowiązuje ono… — Krzysztof Luft🇵🇱🇪🇺 (@KrzyLuft) April 10, 2025 15:22 Sprawę debaty skomentowała też europosłanka Ewa Zająckowska-Hernik, na X napisała: - Dzisiejsza awantura o debatę w Końskich między Trzaskowskim, a Nawrockim jest próbą ustawienia polaryzacji na linii PO-PiS, bo w polityce „gdzie dwóch się bije, tam trzeci traci”. Jest to ewidentna, choć nieoficjalna współpraca między sztabami PO i PiS-u, by ustawić pierwszą turę zgodnie z ich wymarzonym scenariuszem. Obaj kandydaci boją się

@SlawomirMentzen i dlatego wyciągają do siebie pomocną dłoń w odpowiednim momencie. 18 maja mamy niepowtarzalną szansę przełamać duopol POPiS. Czas najwyższy! 15:08 J. Kaczyński czmychał przed debatą z D. Tuskiem, więc "obywatelski" również dotrzymuje tradycji..



#Trzaskowski2025 pic.twitter.com/ljpZsMuBWW — Krzysztof Brejza (@krzysztofbrejza) April 10, 2025 14:59 Paprocka ze sztabu Trzaskowskiego przekazała: - Odpowiadając na liczne pytania: Sztab PiS nie potwierdził, że weźmie udział w jutrzejszej debacie z udziałem 3 telewizji. My potwierdzamy i będziemy! Odpowiadając na liczne pytania:

Sztab PiS nie potwierdził, że weźmie udział w jutrzejszej debacie z udziałem 3 telewizji. My potwierdzamy i będziemy! #Trzaskowski2025 — Wiola Paprocka (@WiolaPaprocka) April 10, 2025 14:56 Tymczasem Michał Rachoń z Republiki zapowiada, że stacja i tak czy siak będzie w Końskich: - Mamy tu do czynienia z rzeczywistością gdy ludzie, którzy rządzą tą telewizji nie wyobrażają sobie innej drogi załatwiania spraw. Ale nikt nas nie zablokuje. Mimo że jesteśmy sekowani i blokowani i tak pojawimy się w Końskich. Będziemy tam dla naszych widzów i dla nich będziemy robić wszystko, żeby pokazać prawdę. Oni się nas boją. Dlatego tak się zachowują. Zapraszam już dziś. Widzimy się w Końskich. 14:50 K. Nawrocki w praktyce taki chętny do debatowania jak J. Kaczyński..#cykor — Krzysztof Brejza (@krzysztofbrejza) April 10, 2025 14:48 Jak można podsumować rozmowy w TVP ws. debaty? Bez konkretnych uzgodnień zakończyło się spotkanie w TVP z udziałem sztabów Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego. Wzięły w nim udział także TVN i Polsat News, nie wpuszczono Telewizji Republika i wPolsce24. 14:38 Sztab Trzaskowskiego panicznie boi się debaty. Nie chcą rozmawiać, szukają wymówek i uciekają od debaty. Z panią Paprocką są dwaj nerwowi i agresywni panowie. Sztab Trzaskowskiego chowa się za TVP w likwidacji i blokują udział @RepublikaTV oraz @wPolscepl.

Polsat popiera naszą… — Andrzej Śliwka 🇵🇱 (@SliwkaAndrzej) April 10, 2025 14:36 Śliwka ze sztabu Nawrockiego podkreśla, że ważne jest, by każda ze stacji miała możliwość zadania pytań w czasie debaty, a widzowie tych stacji mogli debatę obejrzeć. 14:34 Jak relacjonują osoby ze sztabu Nawrockiego, w czasie rozmów druga strona podkreślała, że debata ma być organizowana przez trzy stacje. 14:24 Szefernaker o środowisku Trzaskowskiego: - Chcieliśmy debaty 5 stacji, ruga strona tego nie chce. Próbowaliśmy o tym przekonać, ale nasze argumenty nie zostały przyjęte. Powiedziano, że to debata 3 stacji, które się umówiły. 14:21 Jak podkreśla Szefernaker strona Nawrockiego czeka na konkrety. Czy Karol Nawrocki przyjdzie na debatę? - Żeby debata się odbyła, musi być zgoda dwóch sztabów. Nasza propozycja jest taka, by była to debata 5 stacji i 5 dziennikarzy. 14:18 Szefernaker podkreśla, że Karol Nawrocki chce rozmawiać ze wszystkimi. - Czekam na to, by druga strona nie tchórzyła. Jesteśmy gotowi do rozmowy o udziale pięciu telewizji. 14:15 Wioletta Paprocka ze sztabu Trzaskowskiego zabrała głos ws. rozmów, na X napisała: - Zakończyło się 2 h spotkanie ws. jutrzejszej debaty z TVP, TVN i Polsatem. W związku z ciągłym przerywaniem i brakiem możliwości poznania warunków debaty uzgodniliśmy, że telewizje prześlą sztabom propozycje zasad debaty mailem. Czekamy na nie i czekamy jutro w Końskich! 14:15 Szef sztabu Nawrockiego oświadczył, że jest gotowy do dalszych rozmów. - My chcemy debaty 5 telewizji, uczciwej a nie, że ktoś się umówił z 3 telewizjami. Jeden warunek mamy: 5 telewizji. 14:13 - Niestety, przez 2 h rozmowy nie zgodzono się na to, Polsat dopuszcza debatę większą, jest zdania że najważniejszy jest widz. Nie przystała na tą propozycję druga storna i upiera się, że mają być trzy telewizje - mówi Szfernaker. 14:12 Szefernaker: - Trzaskowski nie odpowiadał ws. debaty. Zaproponowaliśmy spotkanie wczoraj, ws. debaty w Końskich. Wczoraj na spotkanie zaproponowane na 15:;00 nie przyszedł przedstawiciel sztabu Trzaskowskiego. (...) Wymagamy tylko jednego, szacunku sztabu Trzaskowskiego do wszystkich telewizji, w tym do największej telewizji informacyjnej czyli Republiki. Jedynym warunkiem był ten, by debata była fair play, z 5 telewizjami, 14:09 - Z szacunku do wszystkich, którzy oglądają telewizje informacyjne, poprosiliśmy, by debata był prowadzona przez wszystkie redakcje. Nam, sztabowi Karola Nawrockiego nie przeszkadza żadna redakcja - mówi Szefernaker. 14:08 Szef sztabu Nawrockiego, Paweł Szefernaker po spotkaniu ws. debaty. Jak mówi, to Nawrocki już dwa tygodnie temu wzywał swojego konkurenta do debaty. 14:06 Ze spotkania w siedzibie TVP wyszedł Paweł Szefernaker. Co ustalono? 14:03 Do siedziby TVP przyjechała posłanka z kontrolą poselską. 13:59 Głos w sprawie organizacji debaty zabrała Marzena Paczuska: - Jako członek KRRiT reprezentujący prezydenta RP apeluję do

@trzaskowski_ o umożliwienie telewizjom @RepublikaTV oraz @wPolscepl udziału w debacie kandydatów w Końskich. Gorszące sceny, których jesteśmy świadkami zmuszają mnie do apelowania do szefa @MSWiA_GOV_PL o uniemożliwienie likwidatorowi TVP posługiwania się Polską Policją przeciwko dziennikarzom wyżej wymienionych stacji. To sztaby a nie telewizje decydują o tym, które stacje biorą udział w ich spotkaniu z mediami. Sceny, które nie mają precedensu w historii III RP kompromitują nasz kraj. Jako członek KRRiT reprezentujący prezydenta RP apeluję do @trzaskowski_ o umożliwienie telewizjom @RepublikaTV oraz @wPolscepl

udziału w debacie kandydatów w Końskich. Gorszące sceny, których jesteśmy świadkami zmuszają mnie do apelowania do szefa @MSWiA_GOV_PL o… — Marzena Paczuska (@MarzenaPaczuska) April 10, 2025 13:58 Oświadczenie ws. debaty wydała telewizja Polsat: - Zależy nam, żeby nasi widzowie mogli zobaczyć debatę. Czy będzie 3 czy 5 czy 10 stacji, nie ma dla nas znaczenia. Najważniejszy jest widz. Ostateczną decyzję podejmą sztaby - przekazał Wiesław Walendziak, Członek Zarządu i Redaktor Naczelny Telewizji Polsat. 13:57 W siedzibie TVP trwają rozmowy, a przedstawiciele telewizji Republika nie zostali zaproszeni, a tym samym wpuszczeni. Są jednak na miejscu. 🔴#WYDANIESPECJALNE 🔴Blokada wolności słowa w TVP! Nie chcą wpuścić Republiki ‼️#Czytaj więcej: https://t.co/YgaehhArUj#Oglądaj na żywo: https://t.co/wTSrMbrAjP#włączprawdę #TVRepublika pic.twitter.com/pX3BpH6BJA — Telewizja Republika 🇵🇱 #włączprawdę (@RepublikaTV) April 10, 2025 13:53 Andrzej Śliwka donosi: - Z szacunku dla Polaków debata powinna odbyć się w formacie pięciu stacji telewizyjnych, które wyraziły zainteresowanie debatą Nawrocki–Trzaskowski. Polsat jest na TAK. Sztab Trzaskowskiego unika odpowiedzi. Najbardziej przeciwna jest TVP w likwidacji. Z szacunku dla Polaków debata powinna odbyć się w formacie pięciu stacji telewizyjnych, które wyraziły zainteresowanie debatą Nawrocki–Trzaskowski.



Polsat jest na TAK.



Sztab Trzaskowskiego unika odpowiedzi.



Najbardziej przeciwna jest TVP w likwidacji.



Debata bez… pic.twitter.com/g9t9nv6XYQ — Andrzej Śliwka 🇵🇱 (@SliwkaAndrzej) April 10, 2025 13:47 ❗️PILNE: ustalenia Sztabu Karola Nawrockiego w sprawie debaty w Końskich pic.twitter.com/WcWSGjBwCW — Przemysław Czarnek (@CzarnekP) April 10, 2025 13:45 W rozmowie Republiką Przemysław Czarnek przekazał, że: w Polsce 24 i Republika są gotowe do współorganizowania debaty w Końskich, zgadza się na to tż Polsat. 13:44 Co ciekawe, oprócz spotkania w siedzibie TVP, o godzinie 12:00 zorganizowane zostało drugie spotkanie, w Centrum Prasowym Foksal. Zaprosił na nie Szefernaker, który doprecyzował, że sztab zaprasza też wPolsce24, Telewizję Republika i wszystkie inne media, które będą chciały wziąć udział w organizacji debaty. 13:42 Sprawa debaty wzbudza emocje, szefowa MEN napisała: - Tymczasem sztabowcy Nawrockiego robią wiele by uciec od jutrzejszej debaty. Tymczasem sztabowcy Nawrockiego robią wiele by uciec od jutrzejszej debaty. — Barbara Nowacka (@barbaraanowacka) April 10, 2025 13:40 Wpis Szefernakera dotyczył tego, że TVP zaprosiła na 10 kwietnia na rozmowę przedstawicieli obu sztabów oraz telewizji: Polsat News oraz TVN24. 13:37 W środę po południu Paweł Szefernaker napisał: - W odpowiedzi na pismo TVP, Polsat oraz TVN w sprawie organizacji debaty kandydatów na Prezydenta RP w Końskich oraz wskazanym tam zastrzeżeniem, że w/w telewizje otwarte są na zmianę miejsca spotkania organizacyjnego, serdecznie zapraszam wszystkie podmioty zainteresowane współorganizacją debaty – telewizje oraz sztab Rafała Trzaskowskiego – na spotkanie organizacyjne w czwartek, 10 kwietnia 2025 roku w siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie.

