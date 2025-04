Stanowski ogłosił, że jest oficjalnie zarejestrowanym kandydatem. Idzie na debatę do Republiki

Stanowski oficjalnym kandydatem na prezydenta?

Dziennikarz Krzysztof Stanowski poinformował w piątek w południe, że został zarejestrowany jako kandydat na prezydenta. "OFICJALNIE: JESTEM ZAREJESTROWANYM KANDYDATEM NA PREZYDENTA" - napisał na platformie X. Na razie nie ma w tej sprawie oficjalnego komunikatu. Wirtualna Polska, powołując się na swoje źródła potwierdza jednak fakt, że zakończył się proces weryfikacji złożonych przez Stanowskiego podpisów i zapadła decyzja o rekomendacji rejestracji jego kandydatury. Dowiedziała się też, że Stanowski miał uzyskać takie zapewnienie od sekretarza Państwowej Komisji Wyborczej.

WP podaje także, że wciąż trwa natomiast weryfikacja podpisów złożonych przed dwóch innych kandydatów. Mowa tutaj o Pawle Tanajno i Romualdzie Starosielcu. Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez serwis, ten drugi ma niewielkie szanse, by zostać zarejestrowanym jako kandydat. A to z powodu niewystarczającej liczby podpisów. Z kolei jeśli chodzi o tego pierwszego - sytuacja jest "na granicy".

Co z debatą w Końskich?

Wciąż nie jest rozstrzygnięta sprawa piątkowej debaty prezydenckiej w Końskich, na którą zostali zaproszeni tylko Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki. Przedstawiciele innych partii nie kryją oburzenia tym faktem. Adrian Zandberg napisał: "Czy oburza mnie, że TVP organizuje debatę tylko dla PO-PiSu? W sumie to nie. To, że PO-PiS nie przestrzega uczciwych zasad, jest równie zaskakujące jak fakt, że po środzie jest czwartek". Szymon Hołownia nazwał całą sytuację cyrkiem i zarzekał się w porannej rozmowie z Radiem Zet, że do Końskich się nie wybiera, bo "jeśli wychodzi dwóch kolegów i mówi »my jesteśmy kandydatami pierwszego sortu, cała reszta może sobie w poczekalni się potycać«, to mnie to nie interesuje". Tuż po godz. 12 zmienił jednak zdanie i oświadczył, że jedzie do Końskich. "Sytuacja się zmieniła. Nie pozwolę wykluczyć połowy Polski z wyborów. O ich wyniku mają rozstrzygać ludzie, nie kandydaci z TV na telefon. Telewizja publiczna ma obowiązek bronić zasad wolnych i uczciwych wyborów. Jadę dziś do Końskich, by wystąpić w debacie".

Krzysztof Stanowski natomiast, zaraz po tym, jak ogłosił w mediach społecznościowych, że został oficjalnie zarejestrowany jako kandydat, przekazał, że wybiera się na debatę, ale do... Telewizji Republika. "Przyjmuję zaproszenie od @RepublikaTV. Debatujmy!" - napisał. Debata w Republice jest zaplanowana na 14 kwietnia.