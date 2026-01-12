Media społecznościowe aktora pełne są zabawnych nagrań, kulis pracy i rodzinnych momentów. Ostatnia publikacja szybko jednak przebiła wszystkie wcześniejsze, wywołując prawdziwą lawinę komentarzy. Trzeba przyznać, że my też byliśmy w szoku. Co za forma! Niejedna młodsza osoba może pozazdrościć Pazurze zdrowego wyglądu.
Cezary Pazura z gołym torsem, a żona pokazuje ABS. Internet szaleje! My też chcemy taki trening
Na zdjęciach i nagraniach, które trafiły do sieci, Cezary Pazura pozuje z odkrytą klatką piersiową, prezentując formę, której wielu rówieśników mogłoby mu pozazdrościć. Aktor nie ukrywa, że dba o kondycję, a regularna aktywność fizyczna stała się ważnym elementem jego codzienności. Prawdziwą sensacją okazała się jednak obecność jego żony Edyty Pazury. Jej umięśniona sylwetka, pewność siebie i sportowy luz natychmiast zwróciły uwagę internautów. Efekt WOW!
Ona mnie inspiruje - napisał w sieci aktor.
Fani nie szczędzili komplementów, podkreślając, że małżeństwo emanuje energią i świetną chemią. W komentarzach pojawiły się zachwyty nad ich formą, a także żartobliwe wpisy sugerujące, że Pazura i jego żona mogliby spokojnie konkurować z trenerami fitness.
Wujek szeroko, szeroko. Zima mrozi a wy fitness body już na lipiec gotowe - czytamy w sekcji komentarzy.
Czaruś sorry, że tak na ty, ale forma mega i jest motywacją dla tych, co mówią nie da się! Nie mam czasu itd. wymówki zawsze się znajdą serdecznie pozdrawiania dla wasz z Miami i dalej tak trzymajcie! - czytamy w sieci.
