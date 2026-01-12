Cezary Pazura z gołym torsem, a żona pokazuje ABS. Internet szaleje! My też chcemy taki trening

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-01-12 19:08

Cezary Pazura znów znalazł się w centrum uwagi i zrobił to w swoim stylu, czyli na luzie, bez zadęcia i z dużą dawką autoironii. Aktor zaprezentował się bez koszulki, a u jego boku pojawiła się żona Edyta, której wysportowana sylwetka natychmiast przyciągnęła spojrzenia fanów. Internauci nie mają wątpliwości: to jedna z najbardziej zgranych i fit par polskiego show-biznesu. Co za sylwetki! Tylko pozazdrościć.

Media społecznościowe aktora pełne są zabawnych nagrań, kulis pracy i rodzinnych momentów. Ostatnia publikacja szybko jednak przebiła wszystkie wcześniejsze, wywołując prawdziwą lawinę komentarzy. Trzeba przyznać, że my też byliśmy w szoku. Co za forma! Niejedna młodsza osoba może pozazdrościć Pazurze zdrowego wyglądu. 

Zobacz też: Dżungla, bikini i słonie. Te gwiazdy witają nowy rok w upale. DUŻO GORĄCYCH ZDJĘĆ

Cezary Pazura z gołym torsem, a żona pokazuje ABS. Internet szaleje! My też chcemy taki trening

Na zdjęciach i nagraniach, które trafiły do sieci, Cezary Pazura pozuje z odkrytą klatką piersiową, prezentując formę, której wielu rówieśników mogłoby mu pozazdrościć. Aktor nie ukrywa, że dba o kondycję, a regularna aktywność fizyczna stała się ważnym elementem jego codzienności. Prawdziwą sensacją okazała się jednak obecność jego żony Edyty Pazury. Jej umięśniona sylwetka, pewność siebie i sportowy luz natychmiast zwróciły uwagę internautów. Efekt WOW!

Ona mnie inspiruje - napisał w sieci aktor.

Zobacz też: Gawryluk jak księżniczka, Ostrowska niczym femme fatale i szczuplutka Pazura. Tłum gwiazd na wielkiej gali

Fani nie szczędzili komplementów, podkreślając, że małżeństwo emanuje energią i świetną chemią. W komentarzach pojawiły się zachwyty nad ich formą, a także żartobliwe wpisy sugerujące, że Pazura i jego żona mogliby spokojnie konkurować z trenerami fitness.  

Wujek szeroko, szeroko. Zima mrozi a wy fitness body już na lipiec gotowe - czytamy w sekcji komentarzy.

Czaruś sorry, że tak na ty, ale forma mega i jest motywacją dla tych, co mówią nie da się! Nie mam czasu itd. wymówki zawsze się znajdą serdecznie pozdrawiania dla wasz z Miami i dalej tak trzymajcie! - czytamy w sieci.

Zobacz też: Cezary Pazura ma dość innych rodziców! Dlatego nie chodzi na wywiadówki. Mocne słowa o dzieciach

Zobacz naszą galerię: Cezary Pazura z gołym torsem, a żona pokazuje ABS. Internet szaleje, a my też chcemy tego treningu

Cezary Pazura z gołym torsem, a żona pokazuje ABS. Internet szaleje, a my też chcemy tego treningu
26 zdjęć
Sonda
Pojechałbyś na wakacje z Cezarym Pazurą i jego żoną Edytą?
SE_Cezary Pazura jako Osioł ze Shreka. Aktor przemówił jego głosem
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

EDYTA PAZURA
Cezary Pazura