Cezary Pazura ma dość innych rodziców! Dlatego nie chodzi na wywiadówki. Mocne słowa o dzieciach

Edyta Pazura i Cezary Pazura od lat tworzą zgraną parę. Małżeństwo wychowuje wspólnie trójkę dzieci: Amelię, Ritę i Antoniego. Ale na wywiadówki chodzi tylko mama, bo tata... nie ma cierpliwości. Cezary Pazura przyznał w ostatnim wywiadzie dla "Wirtualnej Polski", że być może znalazłby czas na uczestniczenie w tej fascynującej aktywności jako rodzic, lecz nie znajduje w sobie spokoju, który dałby mu siłę je przetrwać. Kiedyś chodził na wywiadówki, ale nie wyniknęło z tego nic dobrego. Legendarny aktor przyznawał, że być może to, co zaraz powie, będzie dla niektórych zaskakujące i "niedobre", jednak i tak wyrazi swoje zdanie.

- Najtrudniejsze były dla mnie czasami komentarze rodziców - przyznał wprost Cezary Pazura.

Widząc minę i reakcję dziennikarza prowadzącego rozmowę, aktor prędko powstrzymał jego następne pytanie i podkreślił, że zaraz wytłumaczy, o co mu chodzi. Wszystko może mieć podłoże w tym, że Cezary Pazura pochodzi z rodziny nauczycielskiej. Jak mówił, wie jak ciężko być nauczycielem i wie, jakie dzieci potrafią być. - Fajne... albo takie "cholery" - stwierdził. Szczegóły poniżej.

Cezary Pazura poucza rodziców. To, co robią, może mieć fatalny wpływ na dzieci w przyszłości. "Nikt nie ma zawsze racji"

Cezary Pazura wspomina w wywiadzie dla "Wirtualnej Polski", jak jego tata "użerał się" z niektórymi dziećmi, a także - oczywiście - z ich rodzicami. Brak zrozumienia tych rodziców wobec nauczycieli bywa dla niego po prostu zaskakujący.

- Ja ufam swoim dzieciom, ale do tego, co mówi dziecko, trzeba podejść krytycznie. Wokół tego trzeba zadać tyle pytań, żeby dojść do sedna, do prawdy. Dzieci nie zawsze tę prawdę mówią, konfabulują, a czasem rodzice są tak zapatrzeni w to, co mówi dziecko, nie dociera do nich żaden sygnał z zewnątrz. Nic - przyznał Cezary Pazura.

Aktor tłumaczy, że takie zachowanie rodzica jest niedobre dla dziecka, bo jeśli wychowamy naszą pociechę w przekonaniu, że ta ma zawsze rację, to dziecko "prędzej czy później się zapędzi". - Nie ma takich ludzi na świecie, którzy mają zawsze rację - podkreślił Cezary Pazura. Wbrew obawom aktora, jego słowa spotkały się z pozytywną reakcją w mediach społecznościowych. - Dobrze gada, ale tacy rodzice i tak tego nie zrozumieją - czytamy. A Wy, co sądzicie? Dajcie znać.

Galeria zdjęć: Cezary Pazura osiwiał! Aktor jest nie do poznania

Sonda Co sądzisz o popularnym współcześnie "bezstresowym wychowaniu" dzieci przez rodziców? Super, popieram To przynosi więcej złego niż dobrego Ma to swoje plusy, ale też sporo minusów Wszystko musi mieć swój umiar Nie mam dzieci / nie mam zdania