Reżyser zaatakował Edytę Pazurę. Padły okropne słowa! Sprawa trafi do sądu?!

Aleksandra Kalita
2025-08-23 15:03

Edyta Pazura kilka dni temu zamieściła wpis, który wywołał ogromne poruszenie. Jej apel o przerwanie milczenie w sprawie zbrodni Binjamina Netanjahu nie wszystkim się spodobał. Reżyser Heathcliff Janusz Iwanowski odpowiedział jej w skandalicznych słowach. Żona Cezarego Pazury nie odpuszcza i grozi sądem.

Gwiazdy przerywają milczenie ws. Gazy. "To Holocaust na oczach świata"

Od wielu miesięcy na oczach całego świata rozgrywa się jeden z największych dramatów humanitarnych XXI wieku. Ponad 2 miliony Palestyńczyków żyje w oblężonej Strefie Gazy – bez dostępu do żywności, wody, opieki medycznej i bezpieczeństwa. Brutalna wojna pochłonęła tysiące istnień, w tym kobiety i dzieci. Liczba zabitych rośnie z każdym dniem.

Doniesienia ze Strefy Gazy przerażają. Według danych ONZ tylko w ciągu kilku dni z głodu zmarło kilkadziesiąt dzieci. Giną pracownicy humanitarni i dziennikarze, bombardowane są budynki WHO, punkty dystrybucji żywności, szpitale. Gdy politycy odwracają oczy, obywatele nie mają zamiaru milczeć. W wielu krajach odbywają się marsze i pokojowe protesty. Miliony ludzi apeluje do rządzących o podjęcie działań.

W ostatnich tygodniach coraz więcej znanych osób zaczęło głośno mówić o zbrodniach popełnianych przez Izrael. Dosadnie sytuację w Gazie opisała Janina Ochojska. Założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej mówi wprost.

Izrael pozbył się jakichkolwiek hamulców. To Holocaust, prowadzony w biały dzień. Giną dzieci, starcy, cywile. Zbombardowano szpitale, ostrzelano namiotowe obozy. To nie jest wojna – to systematyczna eksterminacja.

Głos w tej sprawie od dawna zabierały również Sara Boruc i Joanna Opozda. "Milczenie w obliczu zbrodni nie jest neutralne" - napisała aktorka po spotkaniu z ocalałym z Holokaustu Gaborem Maté.

Edyta Pazura mówi o zbrodniach wojennych. Ostry atak reżysera 

17 sierpnia ulicami Warszawy przeszedł Marsz dla Palestyny, w którym wzięło udział wiele znanych twarzy. W tym samym dniu Edyta Pazura zamieściła na swoim Instagramie wpis, w którym opublikowała zdjęcie premiera Izraela, Benjamina Netanjahu.

Drogi Czytelniku,

Tak wygląda zbrodniarz wojenny, który ma na sumieniu ponad 16 000 zamordowanych dzieci… o ile w ogóle ma sumienie…

Głód, ból, zniszczenie i okrutna śmierć, a to wszystko w XXI wieku. Czasach Internetu, sztucznej inteligencji i lotów w kosmos. Moja babcia mówiła: "nigdy więcej wojny" i dopóki żyli ludzie, którzy pamiętali II Wojnę Światową, tak było. Teraz znowu przyszedł czas lęku i strachu oraz… MILCZENIA - napisała.

Post Pazury wywołał ogromne emocje, ale został odebrany pozytywnie przez większość jej obserwujących. Za to reżyser i producent Heathcliff Janusz Iwanowski poczuł się urażony jej słowami. W serii wpisów ostro zaatakował żonę Cezarego Pazury oraz samego aktora.

Tak wygląda polska blondynka antysemitka, żona polskiego aktora (zatrudniałem go jako producent filmowy). Czy Will Smith wiedział, z kim się spotyka? [...] A przypomnę: jej mężem jest Cezary Pazura - znany polski aktor, którego zatrudniałem kilkakrotnie. Jest od niej starszy o ponad 25 lat. I myślę, że to też jego dzieło - bo w takim układzie mąż jest jednocześnie partnerem i "tatusiem". I wygląda na to, że przykład tej żydożerki bierze właśnie z niego - stwierdził.

W kolejnych wpisach nie ustawał w atakach i sięgał po coraz mocniejsze i obrzydliwe określenia. Pazurowie nie mają zamiaru pozostawić tego bez odpowiedzi. Aktor opublikował na Youtubie nagranie, w którym wziął w obronę swoją żonę. Zwrócił się również do atakującego ją reżyser, wbijając mu przy tym kilka szpilek.

Edyta Pazura udostępniła post męża i zapowiedziała, że sprawa trafi do sądu.

Heathcliff Janusz Iwanowski, którego nie można oznaczyć i który mnie zablokował, obraził mnie w sposób, na który nie możemy się zgodzić! Za to, że stanęłam w obronie ofiar, pan Janusz wyzwał mnie w swoim poście od antysemitek i "żydożerek". Do zobaczenia w sądzie, panie Januszu. Pieniądze z odszkodowania przekażę na ofiary w Strefie Gazy. Dziękuję @czarekpazura za obronę i słowa prawdy - zapowiedziała Edyta Pazura.

