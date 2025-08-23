Reżyser zaatakował Edytę Pazurę. Padły okropne słowa! Sprawa trafi do sądu?!

Gwiazdy przerywają milczenie ws. Gazy. "To Holocaust na oczach świata"

Od wielu miesięcy na oczach całego świata rozgrywa się jeden z największych dramatów humanitarnych XXI wieku. Ponad 2 miliony Palestyńczyków żyje w oblężonej Strefie Gazy – bez dostępu do żywności, wody, opieki medycznej i bezpieczeństwa. Brutalna wojna pochłonęła tysiące istnień, w tym kobiety i dzieci. Liczba zabitych rośnie z każdym dniem.

Doniesienia ze Strefy Gazy przerażają. Według danych ONZ tylko w ciągu kilku dni z głodu zmarło kilkadziesiąt dzieci. Giną pracownicy humanitarni i dziennikarze, bombardowane są budynki WHO, punkty dystrybucji żywności, szpitale. Gdy politycy odwracają oczy, obywatele nie mają zamiaru milczeć. W wielu krajach odbywają się marsze i pokojowe protesty. Miliony ludzi apeluje do rządzących o podjęcie działań.

W ostatnich tygodniach coraz więcej znanych osób zaczęło głośno mówić o zbrodniach popełnianych przez Izrael. Dosadnie sytuację w Gazie opisała Janina Ochojska. Założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej mówi wprost.

Izrael pozbył się jakichkolwiek hamulców. To Holocaust, prowadzony w biały dzień. Giną dzieci, starcy, cywile. Zbombardowano szpitale, ostrzelano namiotowe obozy. To nie jest wojna – to systematyczna eksterminacja.

Głos w tej sprawie od dawna zabierały również Sara Boruc i Joanna Opozda. "Milczenie w obliczu zbrodni nie jest neutralne" - napisała aktorka po spotkaniu z ocalałym z Holokaustu Gaborem Maté.

Edyta Pazura mówi o zbrodniach wojennych. Ostry atak reżysera

17 sierpnia ulicami Warszawy przeszedł Marsz dla Palestyny, w którym wzięło udział wiele znanych twarzy. W tym samym dniu Edyta Pazura zamieściła na swoim Instagramie wpis, w którym opublikowała zdjęcie premiera Izraela, Benjamina Netanjahu.

Drogi Czytelniku, Tak wygląda zbrodniarz wojenny, który ma na sumieniu ponad 16 000 zamordowanych dzieci… o ile w ogóle ma sumienie… Głód, ból, zniszczenie i okrutna śmierć, a to wszystko w XXI wieku. Czasach Internetu, sztucznej inteligencji i lotów w kosmos. Moja babcia mówiła: "nigdy więcej wojny" i dopóki żyli ludzie, którzy pamiętali II Wojnę Światową, tak było. Teraz znowu przyszedł czas lęku i strachu oraz… MILCZENIA - napisała.

Post Pazury wywołał ogromne emocje, ale został odebrany pozytywnie przez większość jej obserwujących. Za to reżyser i producent Heathcliff Janusz Iwanowski poczuł się urażony jej słowami. W serii wpisów ostro zaatakował żonę Cezarego Pazury oraz samego aktora.

Tak wygląda polska blondynka antysemitka, żona polskiego aktora (zatrudniałem go jako producent filmowy). Czy Will Smith wiedział, z kim się spotyka? [...] A przypomnę: jej mężem jest Cezary Pazura - znany polski aktor, którego zatrudniałem kilkakrotnie. Jest od niej starszy o ponad 25 lat. I myślę, że to też jego dzieło - bo w takim układzie mąż jest jednocześnie partnerem i "tatusiem". I wygląda na to, że przykład tej żydożerki bierze właśnie z niego - stwierdził.

W kolejnych wpisach nie ustawał w atakach i sięgał po coraz mocniejsze i obrzydliwe określenia. Pazurowie nie mają zamiaru pozostawić tego bez odpowiedzi. Aktor opublikował na Youtubie nagranie, w którym wziął w obronę swoją żonę. Zwrócił się również do atakującego ją reżyser, wbijając mu przy tym kilka szpilek.

Edyta Pazura udostępniła post męża i zapowiedziała, że sprawa trafi do sądu.

Heathcliff Janusz Iwanowski, którego nie można oznaczyć i który mnie zablokował, obraził mnie w sposób, na który nie możemy się zgodzić! Za to, że stanęłam w obronie ofiar, pan Janusz wyzwał mnie w swoim poście od antysemitek i "żydożerek". Do zobaczenia w sądzie, panie Januszu. Pieniądze z odszkodowania przekażę na ofiary w Strefie Gazy. Dziękuję @czarekpazura za obronę i słowa prawdy - zapowiedziała Edyta Pazura.

