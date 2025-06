Opozda z ważnym przesłaniem na chwilę przed atakiem Izraela na Iran. "Milczenie to przyzwolenie"

A to ciekawe

Izrael zaatakował Iran! Wygląda na to, że przed nami kolejna brutalna wojna. Minister obrony tego państwa ogłosił w piątek nad ranem, 13 czerwca 2025 roku, że Izrael rozpoczął "prewencyjny atak na Iran". Zarządzono też alarm na terenie całego kraju i ostrzeżono, że w najbliższym czasie oczekiwany jest odwet ze strony Iranu. - Pamiętajcie, że to nie my zaczęliśmy - napisali z kolei irańscy przedstawiciele w serwisie X (dawniej Twitter).

Tymczasem polskie gwiazdy już wcześniej zabierały głos na temat działań Izraela w Strefie Gazy. O tym, co spotyka Palestyńczyków, mówił odwiedzający nasz kraj dr Gabor Maté. - Jeśli ktokolwiek miałby zrozumieć walkę Palestyńczyków przeciw zewnętrznemu okupantowi, to właśnie Polacy - mówił ocalały z Holokaustu lekarz i autor licznych publikacji. - Strefa Gazy to największy istniejący obóz koncentracyjny - podkreślał.

Zdjęcie z nim w mediach społecznościowych na chwilę przed atakiem Izraela na Iran wrzuciła między innymi... Joanna Opozda. Aktorka zamieściła też ważne przesłanie, które dziś pozostaje szczególnie aktualne.

- Milczenie w obliczu zbrodni nie jest neutralne. Ono nie stoi z boku. Milczenie, gdy dzieje się cierpienie, to – świadomie lub nie – przyzwolenie. Bierna zgoda. A czasem: wygodne odwrócenie wzroku - napisała Joanna Opozda.

Joanna Opozda zabiera głos na temat zbrodniczych działań. "Zło najbardziej lubi ciszę"

Aktorka nie ukrywa, że jej spotkanie z ocalałym z Holokaustu lekarzem było niezwykle emocjonalnym przeżyciem. Joanna Opozda napisała na Instagramie, że czuje się zaszczycona, że mogła spotkać się z człowiekiem tak wyjątkowym, który od lat pomaga innym zrozumieć traumę, jaką sam przeszedł. Post został opublikowany niedługo przed atakiem Izraela na Iran.

- W historii zawsze byli tacy, którzy mówili „to nie nasze podwórko”, „to zbyt skomplikowane”, „nic nie mogę zrobić”. I właśnie przez to zło mogło się rozlać szerzej. Bo zło najbardziej lubi ciszę – wtedy rośnie bez przeszkód. (...) Dziś, w czasie swojej trasy w Polsce, Gábor odważnie mówi o tym, co dzieje się na „Z@chodzie”. Mówi językiem człowieczeństwa, prawdy i współczucia. Każdy powinien go posłuchać. Bo są takie momenty, w których nie możemy już pozwolić sobie na luksus milczenia - napisała Joanna Opozda.

Zgadzacie się z jej zdaniem? O tym, co dzieje się na świecie, na bieżąco piszemy na łamach "Super Expressu" i w naszym serwisie internetowym - www.se.pl.

