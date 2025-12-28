Donald Tusk popełnił "kulinarną wtopę"?! Szalenie kontrowersyjne posunięcie

Święta Bożego Narodzenia w Polsce to czas wyjątkowy, naznaczony ciepłem rodzinnych spotkań, blaskiem choinki i przede wszystkim – bogactwem kulinarnych tradycji. W każdym domu, w każdym regionie, na stołach królują potrawy, których receptury przekazywane są z pokolenia na pokolenie, tworząc niepowtarzalny smak świąt. A jednym z najbardziej rozpoznawalnych i ukochanych dań, bez którego trudno wyobrazić sobie wigilijną wieczerzę, czy świąteczny obiad, jest oczywiście sałatka jarzynowa.

Zobacz: Małgorzata Tusk z zakupami i kawą. Premier wybiegł na pomoc w samej koszuli!

Ta skromna, ale niezwykle smaczna potrawa, choć oparta na prostych składnikach, skrywa w sobie pewien odwieczny dylemat, który od lat rozpala dyskusje i dzieli Polaków: jaki majonez wybrać przy jej przyrządzaniu? Dla jednych jedynym słusznym wyborem, gwarantującym autentyczny smak dzieciństwa, jest Majonez Kielecki. Inni z kolei nie wyobrażają sobie sałatki jarzynowej bez Majonezu Dekoracyjnego Winiary, który nadaje jej lekkości i finezji. Ten pozornie błahy spór urasta do rangi niemalże narodowej debaty, a wybór odpowiedniego majonezu staje się symbolem przywiązania do tradycji i osobistych preferencji smakowych.

Sprawdź: Polska przeznaczy 100 mln dolarów na broń dla Ukrainy. Polacy nie są tym zachwyceni

W tym właśnie kontekście, świątecznej gorączce i kulinarnych przygotowaniach, zaskakujące posunięcie premiera Donalda Tuska w kwestii majonezu do sałatki jarzynowej wywołało w swoim czasie prawdziwą burzę w mediach społecznościowych. W swoim nagraniu z 2023 roku, opublikowanym na TikToku, szef rządu postanowił rozwiązać ten odwieczny spór w sposób… delikatnie mówiąc, kontrowersyjny. Jego decyzja, którą sam skwitował hasłem "lepiej łączyć niż dzielić", choć sam podkreślił, że dla wielu będzie to "kulinarna wtopa", szybko podzieliła widzów tegoż nagrania. Cóż zatem takiego zrobił Tusk z, jak sam ocenił, "odwiecznym pytaniem"? Otóż wymieszał oba wspomniane wyżej majonezy przy robieniu sałatki jarzynowej. Jak przekonywał, "lepiej łączyć, niż dzielić", a na koniec zapewnił, że "to jest naprawdę pyszne".

Przeczytaj: Sałatka jarzynowa według Magdy Gessler – kultowy przepis na klasykę w najlepszym wydaniu!

Czy połączenie dwóch kultowych majonezów to bezczelna profanacja świątecznej tradycji, a może odważna próba stworzenia nowej, zaskakującej kompozycji smakowej? Czy premier Tusk, mieszając Kielecki z Winiary, przekroczył granice dopuszczalnej innowacji w kuchni? Na te pytania odpowiedzieć musi już sobie każdy we własnym zakresie...

Galeria poniżej: Oto największe porażki rządu Donalda Tuska po 2 latach od zwycięstwa

Sonda Który majonez lubisz najbardziej? Majonez Kielecki Winiary Kętrzyński Inny