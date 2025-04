Obolała Joanna Opozda ma jeszcze siłę na fotki w lustrze. Nie przeszkodziły jej operacje i kule

W Wielką Sobotę, 19 kwietnia 2025 roku, Joanna Opozda poinformowała swoich obserwatorów na Instagramie, że przebywa w szpitalu, gdzie przeszła operację kolana. Aktorka od lat zmagała się z problemami ortopedycznymi, które w końcu wymagały interwencji chirurgicznej. "Boli jak cholera" – napisała Opozda, dzieląc się zdjęciem ze szpitalnego łóżka. To jednak nie koniec, bo w kolejnych dniach aktorka relacjonowała w mediach społecznościowych niemal wszystkie swoje postępy w rehabilitacji. Pokazała opuchniętą nogę po zdjęciu opatrunku i przyznała: "Jestem lekko spanikowana". Mimo bólu i trudności, Opozda stara się zachować pozytywne nastawienie i regularnie informuje fanów o swoim stanie zdrowia. Pod postami aktorki pojawiły się setki komentarzy z życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia. Fani doceniają jej szczerość i otwartość w dzieleniu się trudnymi chwilami. Teraz Joanna Opozda postanowiła pokazać, jak wygląda po operacjach, z opatrzoną nogą i o kulach. Szczegóły poniżej.

Joanna Opozda ledwo trzyma telefon, ale zdjęcie musi być! Tak wygląda po licznych operacjach

Po latach ignorowania dolegliwości, Joanna Opozda musiała zmierzyć się z konsekwencjami. Lekarz nie pozostawił jej złudzeń – jeśli nie podda się operacji teraz, w przyszłości czeka ją całkowita wymiana stawu.

– Ostatnie trzy lata żyłam w biegu – dosłownie i w przenośni. Dziecko, praca, życie – i wszystko to z całkowicie uszkodzonym więzadłem krzyżowym przednim, pękniętą łąkotką i problemem z kolanem, który ignorowałam przez bardzo długi czas. (...) – Przeszłam rekonstrukcję więzadła, szycie łąkotki i torebki stawowej, plastykę kolana i… jeszcze kilka innych ortopedycznych atrakcji, których nazw wolę nawet nie próbować zapamiętać - wyliczała Joanna Opozda.

Po powrocie do domu, wspierana kulami, nagrała relację, w której pokazała swoją codzienność po zabiegu. Pojawiła się w różowej piżamie, bez makijażu: – No więc, postanowiłam wstać z łóżka i zejść po schodach na dół. Mam nadzieję, że to nie jest mój ostatni film, jaki wrzucę tutaj – zażartowała. Cóż, pozostaje nam dołączyć się do życzeń szybkiego powrotu do zdrowia.

