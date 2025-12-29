Malik Montana ma troje dzieci i burzliwą przeszłość. Tak wyglądało jego życie

Malik Montana to raper o afgańsko-polsko-greckich korzeniach , wychowany w Niemczech, który karierę zrobił w Polsce.

, wychowany w Niemczech, który karierę zrobił w Polsce. Jest ojcem trojga dzieci i bardzo chroni swoje życie prywatne przed mediami.

Kontrowersyjny styl, luksus i bezkompromisowe teksty uczyniły go jedną z najgłośniejszych postaci polskiej sceny rapowej.

Od Hamburga do Polski. Kim naprawdę jest Malik Montana?

Malik Montana, a właściwie Mosa Ghawsi, urodził się 11 marca 1989 roku w Hamburgu. Jego korzenie są mieszanką kultur – ma afgańskie, polskie i greckie pochodzenie. Mama jest Polką z greckimi korzeniami, tata Afgańczykiem. Dorastał w Niemczech, jednak jako nastolatek przeniósł się do Polski, gdzie zamieszkał w Warszawie. To właśnie tutaj zaczął budować swoją muzyczną tożsamość i przyszłą karierę.

Z wyglądu jestem przykurzonym ciapakiem, ale czuję dumę, że jestem z Polski i Warszawy

- mówił o sobie. Pseudonim „Montana” nie jest przypadkowy – nawiązuje do postaci Tony’ego Montany z filmu „Scarface”. Motyw drogi od zera do sukcesu, luksusu i walki o pozycję stał się zresztą jednym z fundamentów jego twórczości.

Kariera rapera. Jak Malik Montana podbił scenę?

Pierwsze kroki w muzyce Malik stawiał już pod koniec lat 2000., początkowo rapując po angielsku. Przełom nastąpił jednak w Polsce, gdy w 2015 roku wypuścił utwór „NaNaNa”. Od tego momentu jego kariera ruszyła lawinowo. Kolejne albumy szybko zdobywały wysokie miejsca na listach sprzedaży, a Malik Montana stał się jednym z liderów nowej fali polskiego rapu. Założył także własną wytwórnię GM2L, skupiającą artystów o podobnym, bezkompromisowym stylu.

Jego muzyka to połączenie rapu, hip-hopu i nowoczesnych brzmień – często prowokacyjna, pełna odniesień do pieniędzy, władzy i ulicznej mentalności. Jedni go krytykują, inni bezwarunkowo uwielbiają – obok Malika Montany nie da się przejść obojętnie.

Malik Montana na Sylwestrze z Dwójką

Występ Malika Montany na Sylwestrze z Dwójką to dla wielu widzów spore zaskoczenie. Raper, kojarzony dotąd głównie z trapem i kontrowersyjnym wizerunkiem, pojawi się na jednej z największych imprez muzycznych w Polsce. Jego obecność w sylwestrowej obsadzie TVP pokazuje, jak bardzo zmieniła się jego pozycja – z artysty niszowego stał się pełnoprawną gwiazdą mainstreamu.

Życie prywatne Malika Montany. Troje dzieci i tajemnica

Choć raper chętnie pokazuje luksusowe życie w mediach społecznościowych, swoją rodzinę chroni przed blaskiem fleszy. Przez media łączony był między innymi z Honoratą Skarbek, a kilka miesięcy temu widywano go z Blanką. Wiadomo, że Malik Montana jest ojcem trojga dzieci – ma syna i córki – jednak rzadko mówi o nich publicznie i nie pokazuje ich w sieci. Artysta wielokrotnie podkreślał, że ojcostwo zmieniło jego spojrzenie na świat, choć nadal konsekwentnie oddziela życie prywatne od scenicznego wizerunku. W przeciwieństwie do wielu celebrytów, nie buduje popularności na związkach czy skandalach obyczajowych.

Kontrowersje i dodatkowe projekty

Malik Montana to nie tylko muzyka. W ostatnich latach angażował się także w projekty biznesowe, m.in. własną sieć komórkową oraz występy podczas gal freak fightowych. Każdy taki ruch wywoływał emocje i komentarze – dokładnie tak, jak jego twórczość. Nie brakuje też krytyków, którzy zarzucają mu promowanie kontrowersyjnych treści. On sam odpowiada krótko – rap to odbicie rzeczywistości, a jego muzyka ma być szczera i bez cenzury.

Kim jest dziś Malik Montana?

Dziś Malik Montana to jedna z najmocniejszych marek w polskim rapie. Artysta, który przeszedł długą drogę – od emigranckiego dzieciństwa po wielkie pieniądze i status gwiazdy. Ojciec trójki dzieci, biznesmen i raper, który wciąż wzbudza skrajne emocje. Jego historia wciąż się pisze, a Malik Montana nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.

