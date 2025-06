Związek dwóch zupełnie różnych osobowości zawsze budzi emocje, zwłaszcza gdy chodzi o znane twarze z show-biznesu. Ona – delikatna, dziewczęca, z międzynarodową karierą na koncie. On – kontrowersyjny, bezkompromisowy, z łatką "bad boya" polskiego rapu. Gdy Blanka i Malik Montana pojawili się razem na stacji benzynowej, od razu trafili na języki mediów i fanów. Wyglądali, jakby byli parą!

Nowa para w polskim show-biznesie? Piękna i bestia!

Plotki o romansie Blanki i Malika Montany przybrały na sile, gdy para została przyłapana… na stacji benzynowej. Choć mogłoby się wydawać, że to nic niezwykłego. Malik Montana i Blanka przyjechali jednym samochodem, a gdy raper tankował, artystka weszła do środka stacji, gdzie kupiła przekąski oraz napój.

Ich zachowanie nie przypominało jednak relacji czysto koleżeńskiej czy zawodowej. Blanka co chwilę śmiała się, a z jej twarzy nie schodził uśmiech. Chociaż stacja benzynowa to nie czerwony dywan, ale w show-biznesie to właśnie takie niepozorne miejsca bywają najbardziej prawdziwe. To tam widać prawdziwą relację – bez kamer, świateł czy reżyserowanych póz.

Malik Montana i Blanka znów zostali przyłapani razem na stacji benzynowej – to nie pierwszy raz, gdy paparazzi uchwycili ich w podobnych okolicznościach. Wcześniej również widziano ich wspólnie podczas tankowania i zakupów, co wywołało spore poruszenie w sieci. Od dawna krążą plotki, że piosenkarka i kontrowersyjny raper są parą, jednak żadne z nich nigdy oficjalnie nie potwierdziło związku. Mimo to ich kolejne wspólne wyjścia tylko podsycają spekulacje fanów i mediów.

