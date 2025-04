Michał Wiśniewski wyznał o kolejnym dziecku. Co na to Pola?

Nie milkną echa ostatniego odcinka „Tańca z Gwiazdami”. Po niedzielnych emocjach na żywo Internet wypełnił się nagraniami zza kulis. Jedno z nich błyskawicznie stało się hitem sieci. Na pozór niewinna sytuacja — fan podchodzi do ulubionej pary, by zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Jednak kiedy spojrzeć bliżej... zaczyna się robić ciekawie!

Kaczorowska i Gurłacz zakrywają Blankę do fotografii

Okazuje się, że sympatyczny widz miał na sobie koszulkę z podobizną Blanki Stajkow i napisem zachęcającym do głosowania na jej taneczną parę. A że Blanka to bezpośrednia konkurencja dla Agnieszki Kaczorowskiej i Mikołaja Grułacza, reakcja była natychmiastowa — i, co tu dużo mówić, bardzo „strategiczna”.

Zanim flesz zdążył błysnąć, duet taneczno-aktorski sprytnie zasłonił newralgiczne fragmenty T-shirtu, niczym zawodowi ochroniarze na pokazie mody. Kaczorowska przytuliła fana z jednej strony, Grułacz z drugiej – a Blanka... zniknęła. Przynajmniej na tym zdjęciu. Wykazali się refleksem, ale zabieg przyniósł odwrotny skutek.

Wideo zza kulis "Tańca z gwiazdami" krąży w sieci. Zrobili Blance darmowa promkę?

Komentarze internautów są bezlitosne:

To nie zasłona dymna, to zasłona koszulkowa!

Czy była to spontaniczna reakcja, czy może „taktyczne posunięcie PR-owe”? Tego nie wiemy. Wiadomo jednak, że w „Tańcu z Gwiazdami” nie tylko kroki bywają wyćwiczone do perfekcji - czasem również reakcje. A Blanka? Póki co nie skomentowała sytuacji, ale jeśli dalej będzie tak skutecznie „promowana” przez swoich konkurentów to... kto wie, może zgarnie głosy nawet bez tańca?

Już 27 kwietnia ćwierćfinał programu, więc napięcie rośnie z odcinka na odcinek. Emocje są coraz większe, a walka o finał rozgrywa się już nie tylko na parkiecie...

