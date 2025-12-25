Katastrofa śmigłowca podczas misji ratunkowej w górach! Nie żyje pięć osób

Pięć osób poniosło śmierć w katastrofie śmigłowca, do której doszło w środę, 24 grudnia na górze Kilimandżaro w Tanzanii – poinformował w czwartek (25 grudnia) urząd lotnictwa cywilnego, cytowany przez PAP, powołując się na agencję Reutera. Maszyna rozbiła się na dużej wysokości, w ekstremalnych warunkach terenowych.

Jak podaje portal dziennika „Mwananchi”, wśród ofiar znaleźli się przewodnik, lekarz, pilot oraz dwóch turystów z Czech. Komendant lokalnej policji Simon Maigwa przekazał, że śmigłowiec brał udział w akcji ratunkowej, gdy doszło do tragedii.

Do katastrofy doszło na wysokości pomiędzy 4670 a 4700 metrów nad poziomem morza, w rejonie najwyższego szczytu Afryki, który wznosi się na 5895 m n.p.m. Warunki panujące na tej wysokości są wyjątkowo trudne zarówno dla wspinaczy, jak i załóg lotniczych.

Tanzański urząd lotnictwa cywilnego poinformował o wszczęciu dochodzenia, które ma wyjaśnić okoliczności oraz prawdopodobne przyczyny wypadku. Śledczy będą analizować m.in. warunki pogodowe, stan techniczny maszyny oraz przebieg samej misji.

Każdego roku na ten popularny szczyt wspina się około 50 tysięcy turystów. Katastrofy lotnicze w tym rejonie należą jednak do rzadkości. Ostatni podobny wypadek miał miejsce w listopadzie 2008 roku – wówczas zginęły cztery osoby.