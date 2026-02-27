„Otwarta wojna” i nocne naloty. Co dzieje się na granicy Pakistanu i Afganistanu?

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
PAP
PAP
2026-02-27 7:46

Narasta napięcie na linii Islamabad–Kabul. Pakistański minister obrony Khawaja Asif ogłosił „otwartą wojnę” z talibskimi władzami, podkreślając, że „cierpliwość się wyczerpała”. Jeszcze tej samej nocy armia przeprowadziła naloty na Kabul oraz dwie afgańskie prowincje. Jak rozwinęła się sytuacja i co doprowadziło do tak ostrej eskalacji?

„Otwarta wojna” i nocne naloty. Co dzieje się na granicy Pakistanu i Afganistanu?

i

Autor: clashreport/ X (Twitter)

Naloty na Kabul i „otwarta wojna”. Gwałtowna eskalacja między Pakistanem a Afganistanem

W nocy z czwartku na piątek (27 lutego) Kabul oraz w dwóch innych afgańskich prowincji doszło do uderzeń z powietrza. Kilka godzin wcześniej talibowie rządzący Afganistanem zapowiedzieli rozpoczęcie ofensywy wojskowej przeciwko Pakistanowi. W odpowiedzi pakistański minister obrony Khawaja Asif ogłosił „otwartą wojnę” z sąsiednim państwem.

Według oficjalnych informacji pakistańskie lotnictwo przeprowadziło naloty odwetowe po tym, jak siły afgańskie miały zaatakować i przejąć kilka posterunków granicznych. Bomby spadły na cele w stolicy kraju, a także w prowincjach Kandahar i Paktia.

Asif oświadczył, że cierpliwość Islamabadu się wyczerpała. Oskarżył talibskie władze o destabilizowanie regionu i „eksport terroryzmu”. Słowa te padły w momencie gwałtownej eskalacji napięcia, które narastało od miesięcy.

Konflikt Afganistan-Pakistan eskaluje: Iran oferuje mediację

Na rozwój wydarzeń zareagował Iran. Szef irańskiej dyplomacji Abbas Aragczi zadeklarował gotowość Teheranu do pośredniczenia w rozmowach między stronami konfliktu. We wpisie na platformie X zapewnił, że Iran jest „gotowy zapewnić wszelką niezbędną pomoc, aby ułatwić dialog i wzmocnić zrozumienie oraz współpracę między oboma krajami”.

Relacje między Afganistanem a Pakistanem od dawna pozostają napięte. Jednym z punktów zapalnych są m.in. masowe deportacje afgańskich uchodźców z Pakistanu. Obecna wymiana ognia stawia pod znakiem zapytania przyszłość kruchego zawieszenia broni, które wcześniej udało się wynegocjować przy udziale Kataru.

Przeczytaj także:
PILNE. Niemcy podjęli decyzję, chodzi o granicę z Polską. "Od 15 marca"
Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii
Pytanie 1 z 25
Pióro czy piuro?
Do jego domu przyszedł sam premier Wielkiej Brytanii!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki