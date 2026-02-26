Pożar auta w tunelu na S2! Kierowcy utknęli w gigantycznym korku

Pożar w tunelu S2 na Południowej Obwodnicy Warszawy

Do dramatycznego zdarzenia doszło w czwartek (26 lutego) chwilę przed godziną 22 na trasie Południowej Obwodnicy Warszawy. Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w tunelu zapalił się samochód osobowy. W jednej chwili przestrzeń wypełnił dym, a ruch pojazdów został natychmiast wstrzymany. Służby zamknęły odcinek od węzła Puławska do węzła Wilanów w kierunku Terespola.

− Stoję w gigantycznym korku przed tunelem. Z głośników puszczany jest komunikat: „proszę szybko opuścić tunel, zagrożenie pożarem”. Na miejsce przed chwilą przyjechały trzy jednostki straży pożarnej − słyszymy od naszej czytelniczki, która skontaktowała się z nami.

Gigantyczne utrudnienia na S2 w Warszawie

Choć sytuacja wygląda bardzo groźnie, są też dobre wiadomości. W zdarzeniu nikt nie został ranny, nie ma też ofiar śmiertelnych. To prawdziwy cud, biorąc pod uwagę, że pożar wybuchł w zamkniętym tunelu, gdzie ewakuacja bywa utrudniona.

− Doszło do pożaru samochodu osobowego, a dokładnie komory jego silnika. Na trasie w kierunku na Terespol, 100 metrów za wjazdem do tunelu. Akcja zakończyła się bez osób poszkodowanych, sytuacja jest już opanowana. Na miejscu pojawiło się pięć zastępów straży pożarnej, trzy już wracają do koszar − powiedział kpt. Łukasz Zagdański z zespołu prasowego Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy.

Apel GDDKiA: Omijajcie obwodnicę!

Kierowcy jednak utknęli w potężnym zatorze. Droga została całkowicie zablokowana, a utrudnienia − według wstępnych szacunków − mogą potrwać nawet trzy godziny. Nie wprowadzono objazdów ani dodatkowych ułatwień, dlatego służby apelowały o omijanie tego fragmentu obwodnicy i wybieranie alternatywnych tras.

