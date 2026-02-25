Tragiczny pożar domu pod Warszawą! Dwie osoby nie żyją [ZDJĘCIA]

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-02-25 22:34

Dramatyczne doniesienia z woj. mazowieckiego. Dwie osoby zginęły w pożarze drewnianego budynku mieszkalnego w miejscowości Łomna w powiecie nowodworskim. Strażacy ewakuowali poszkodowanych z płonącego domu, jednak ze względu na skrajnie trudne warunki lekarz stwierdził ich zgon. Sprawę bada policja pod nadzorem prokuratora.

Jak podaje portal Miejski Reporter, do tragicznego zdarzenia doszło w środę, 25 lutego, około godziny 20:15. Strażacy z powiatu nowodworskiego otrzymali zgłoszenie o pożarze budynku mieszkalnego przy ulicy Kochanowskiego w miejscowości Łomna.

Po przybyciu na miejsce służby zastały rozwinięty pożar drewnianego obiektu o wymiarach około 10 × 4 × 5 metrów. Budynek posiadał dach pokryty eternitem, a ogień obejmował już znaczną część jego konstrukcji. Sytuacja była bardzo dynamiczna, a wysoka temperatura znacznie utrudniała prowadzenie działań ratowniczych - przekazuje Miejski Reporter.

Tragiczny pożar domu pod Warszawą! Dwie osoby nie żyją
Z płonącego domu strażacy ewakuowali dwie osoby, które w chwili odnalezienia były nieprzytomne. Jak przekazano, ze względu na silne promieniowanie cieplne oddziałujące na poszkodowanych odstąpiono od czynności ratunkowych. Na miejsce wezwano lekarza, który po przybyciu stwierdził zgon obu osób.

W akcji brało udział łącznie sześć zastępów straży pożarnej, w tym trzy zastępy z JRG Nowy Dwór Mazowiecki oraz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Czosnowa, Łomnej i Kazunia Polskiego. Na miejsce zadysponowano także zespół ratownictwa medycznego oraz pogotowie energetyczne.

Po zakończeniu działań gaśniczych teren został zabezpieczony. Dalsze czynności prowadzić będzie policja pod nadzorem prokuratora. Śledczy będą ustalać dokładne okoliczności oraz przyczyny pożaru, a także przebieg zdarzeń, które doprowadziły do tej tragedii.

Jak informuje Miejski Reporter, na ulicy Kochanowskiego w Łomnej wprowadzono ruch wahadłowy. Utrudnienia mogą potrwać do czasu zakończenia wszystkich czynności prowadzonych przez służby.

TRAGICZNY POŻAR
