Nieznana substancja na Uniwersytecie Warszawskim! Z budynku ewakuowano 300 osób

Alarm na UW. W budynku wydziału znaleziono tajemniczą substancję

W środę 25 lutego, tuż po godzinie 13, na terenie Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Miecznikowa 1 odkryto nieznaną substancję. W związku z sytuacją natychmiast wezwano na miejsce straż pożarną.

- Na miejsce wysłano 8 zastępów straży pożarnej. Nasze urządzenia nic nie wskazały. Następnie działania przejęła policja. Na miejscu ewakuowano około 300 osób - mówi nam dyżurny z Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy.

Jak dodał dyżurny, akcja straży pożarnej trwała około dwóch godzin. Na miejsce skierowano również Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemicznego z JRG2. Nieznana substancja znajdowała się w szczelnie zamkniętym pojemniku.

Służby w akcji przez kilka godzin. Tajemnicza substancja wciąż niezidentyfikowana

Jak zaznacza portal "Miejski Reporter", jeszcze po godzinie 15 strażacy prowadzili działania związane z analizą zabezpieczonej substancji. W akcji uczestniczyło łącznie siedem zastępów PSP, a wsparcia udzielała im policja. Po zakończeniu czynności, około godziny 16, teren przekazano funkcjonariuszom policji do dalszych ustaleń. Na razie nie podano, czym dokładnie był preparat znajdujący się w pojemniku.

