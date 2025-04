Kiedyś uważano tango za nieprzyzwoite, dziś to klasyka. A wykonaniu Blanki i Bieszka... Było bardzo gorące!

Tango to taniec pełen napięcia, pasji i dramatyzmu. Pochodzi z Argentyny, gdzie narodził się w XIX wieku jako taniec ulicy, a z czasem zyskał elegancką, salonową formę. Charakteryzuje się mocnymi, zdecydowanymi krokami, intensywnym spojrzeniem partnerów i ostrymi zmianami kierunku. W "Tańcu z Gwiazdami" tango to moment, w którym emocje wychodzą na pierwszy plan – tu liczy się chemia, kontrola i pewność ruchu.

Było to wspaniale zatańczone, takie bardzo mięsiste, z chęcią wolności. My dzisiaj wiemy, że urodziłaś się po to, żebyśmy my zobaczyli te taniec!